Liverpool: le coup de gueule d'Henderson sur le "bien-être des joueurs"

Au micro de la BBC, Jordan Henderson avait un message à faire passer. Le capitaine de Liverpool a déploré l’enchainement de plus en plus intense des matchs qui, selon lui, ne participe pas au "bien-être" des joueurs. Le milieu anglais a évoqué l’idée de mener une action afin d’avoir un droit de parole sur les futures décisions des instances.

Entre l’ajout de compétitions comme la Ligue des nations depuis 2018 et l’ambition de la Fifa d’instaurer une Coupe du monde tous les deux ans, les footballeurs ont de moins en moins de temps pour se préparer. D’autant que le Mondial 2022 au Qatar qui aura lieu en cours de saison, va certainement chambouler un calendrier soumis, en prime, aux aléas de la crise sanitaire.

Devant ces évènements, Jordan Henderson a tenu, au micro de BBC Sport, à pousser un coup de gueule afin que la santé des joueurs soit prise en considération: "Je ne pense pas que les gens se rendent compte de l’intensité de la situation tant qu’ils ne l’ont pas vue de leurs propres yeux (…) Je suis préoccupé par le fait que personne ne prenne vraiment au sérieux le bien-être des joueurs."

Le capitaine de Liverpool affirme que l’enchainement des matchs empêche les joueurs d’être à leur meilleur niveau: "Pour nous, le football est tout et nous voulons être en mesure d’être performants au plus haut niveau chaque fois que nous mettons le pied sur le terrain. Et malheureusement, en cette période, il est difficile de le faire." Car en plus de la multiplication des matchs, le Covid-19 vient perturber un peu plus encore le calendrier.

"Nous allons essayer d’avoir des conversations"

Désireux de remédier à cette situation, le milieu de terrain a laissé entendre qu’une action pourrait être menée, afin que la parole des joueurs soit plus entendue auprès des instances: "Nous allons essayer d’avoir des conversations en arrière-plan et d’avoir une sorte d’influence à l’avenir."

Pour préciser sa démarche, l’Anglais de 31 ans a dénoncé un manque de respect vis-à-vis de lui et de ses collègues footballeurs: "À l’heure actuelle, je ne pense pas que les joueurs obtiennent le respect qu’ils méritent. Quelqu’un devrait être capable de parler en leur nom de manière indépendante et d’avoir le pouvoir de dire que ce n’est pas bon pour le bien-être des joueurs."