Tottenham: "Ils n'ont jamais rien gagné", Conte fracasse le club après le nul face à Southampton

Très agacé par le match nul de Tottenham 3-3 face à Southampton ce samedi, alors que les Spurs menaient 3-1, Antonio Conte a fracassé son propre club et ses joueurs en conférence de presse.

Antonio Conte n'a vraiment pas digéré à la remontée vécue par Tottenham ce samedi. Les Spurs menaient pourtant 3-1 contre Southampton à la 74e minute, mais ont fini par faire match nul 3-3, grâce à des buts de Theo Walcott puis James Ward-Prowse. Dépité alors que ses joueurs avaient l'opportunité de conforter la 4e place en Premier League, le coach italien a fracassé tout le monde en conférence de presse.

"Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné"

Premiers à être visés, les joueurs. "Le problème, c'est que nous avons montré que nous n'étions pas une équipe, démarre Antonio Conte. Nous sommes 11 joueurs. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s'entraider, qui ne jouent pas avec cœur. Les joueurs n'ont pas montré assez d'esprit, ils ne jouent pas pour l'insigne ou pour les fans, c'est la même chose chaque saison, quel que soit le manager."



"Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués ici, explique l'ancien entraîneur de l'Inter. Ils ne jouent pas pour quelque chose d'important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas jouer sous stress. C'est facile comme ça. L'histoire de Tottenham, c'est ça depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné."

"C'est inacceptable"

Puis il revient sur les fautifs: "C'est la faute du club, de l'entraîneur... J'ai vu tous les managers qui sont passés par ici. Ils préfèrent toucher à la figure du manager mais protéger les autres. Le club est responsable du marché des transferts, les entraîneurs viennent ici et sont responsables. Et les joueurs ? Les joueurs ? Où sont les joueurs ? Je suis vraiment bouleversé et tout le monde doit prendre ses responsabilités. Pas seulement le club, mais tout le monde. Il est temps de changer la situation."

"Jusqu'à présent, j'ai essayé de cacher la situation, mais maintenant c'est fini, prévient-il. Je ne veux plus revoir ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que c'est inacceptable. Pour le public, pour les fans. Ils nous suivent, paient les tickets et pour voir ce genre de performances. C'est inacceptable. On doit beaucoup réfléchir à ça."

"C'est la première fois dans ma carrière que je vois ça"

"Il reste dix matches à jouer. Les gens pensent que nous pouvons nous battre ? Se battre pour quoi ? Avec cette attitude, cet esprit, cet engagement. Pour la septième place ? La huitième place ? Je suis vraiment contrarié."

"Vous cherchez toujours à trouver des excuses, s'agace-t-il lorsqu'un journaliste lui demande si ses joueurs ne sont pas perturbés par le manque de stabilité du club. Continuez de trouver des excuses. Essayez de les protéger à chaque fois. Mon avenir les affecte? Allez, allez. Nous sommes des professionnels. Le club nous a payé beaucoup d'argent, les joueurs reçoivent de l'argent. Je reçois de l'argent. Et ce n'est pas pour chercher des excuses, pour ne pas montrer de sens des responsabilités, d'importance concernant le maillot... C'est la première fois dans ma carrière que je vois ça. Et c'est encore pire que la saison passée."