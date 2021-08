Tottenham: Kane devrait faire son retour dans le groupe face aux Wolves

Pour la première fois de la saison, Harry Kane devrait être convoqué ce dimanche avec Tottenham, qui se déplacera sur le terrain de Wolverhampton ce dimanche (15h sur RMC Sport). La star des Spurs, annoncée sur le départ, pourrait prendre place sur le banc.

Il est de retour. Selon plusieurs médias anglais, dont The Telegraph, Harry Kane sera bien dans le groupe de Tottenham ce dimanche (15h sur RMC Sport), pour le déplacement sur le terrain de Wolverhampton, pour le compte de la deuxième journée de Premier League. Ce serait alors sa première convocation de la saison.

Depuis plusieurs semaines, Harry Kane fait l'objet de rumeurs de départ l'envoyant surtout vers Manchester City. Mais Daniel Levy, président de Tottenham, réclame 150 millions d'euros pour libérer son attaquant. Comme un symbole, les deux équipes se sont affrontées dimanche dernier, lors de la première journée du championnat anglais, avec la victoire des Spurs (1-0).

Kane n'a pas fait le déplacement au Portugal jeudi

Les supporters de Tottenham en avaient d'ailleurs profité pour chambrer Harry Kane. Cette fois, face à l'ancienne équipe de Nuno Espirito, nouvel entraîneur du club londonien, le capitaine de la sélection anglaise devrait commencer sur le banc. Au-delà des rumeurs de transfert, il a passé un été marqué par l'Euro 2021, où l'Angleterre a échoué en finale face à l'Italie.

Harry Kane a repris le chemin de l'entraînement collectif ce mardi. Il n'était pas du voyage en revanche pour le déplacement au Portugal ce jeudi, face à Pacos de Ferreira, où les Spurs ont connu la défaite (1-0) lors du barrage aller de la nouvelle Ligue Europa Conférence. "Lorsque nous décidons d'aligner un joueur sur le terrain, nous devons être sûrs de considérer tous les aspects. Que ça soit la forme physique, le mental et nous sommes ici pour soutenir tous les joueurs, de manière égale. Harry a bien sûr tout notre soutien", a commenté Espirito ce jeudi.

De son côté, Kane aurait indiqué en interne qu'il se sent prêt à jouer. Heung-min Son, Steven Bergwijn et Lucas Moura devraient commencer la rencontre ce dimanche face aux Wolves, désormais entraînés par Bruno Lage. Lors de la première journée, Adama Traoré et ses coéquipiers s'étaient inclinés (1-0) sur le terrain de Leicester.

