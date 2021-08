Mercato: Kane, Mbappé, Umtiti… dix dossiers brûlants qui agitent l’Europe

Alors que le terme du mercato estival approche à grands pas, les clubs d’Europe n’ont plus que deux semaines à peine pour faire leurs dernières emplettes. De Kylian Mbappé à Harry Kane en passant par Samuel Umtiti, tour d’horizon des dix dossiers les plus chauds de cette fin de fenêtre des transferts.

Kane, le poids du départ

C’est LE gros transfert possible qui secoue le mercato outre-Manche: Harry Kane va-t-il quitter Tottenham pour rejoindre Manchester City? Meilleur buteur de l’histoire des Spurs (221 buts en 336 matchs), vice-champion d’Europe avec les Three Lions, le capitaine de la sélection fait l’objet d’une cour assidue et assumée de la part des Cityzens, qui verraient en lui la dernière pièce manquante à leur attaque de feu.

Tantôt annoncé à court de forme, tantôt écarté de l’équipe, Kane est mis en salle d’attente par son club dans cette période trouble. Le "Prince Harry" aurait fait l’objet d’une offre de 150 millions d’euros de la part de City. Suffisant pour faire flancher l’inflexible président de Tottenham, Daniel Levy?

Mbappé, le Real aimerait en profiter

Lionel Messi est arrivé à Paris. Verra-t-on le plus grand joueur de l’histoire du foot évoluer avec l’un de ses héritiers attendus? La question est sur toutes les lèvres à Paris, où la prolongation de Kylian Mbappé n’est pas encore entérinée. Non pas que le club de la capitale ne veuille pas intégrer l’international tricolore à son équipe de galactiques, non. C’est plutôt la décision finale de l’ancien Monégasque qui est toujours attendue. Le Real Madrid aimerait profiter de ce dossier qui traîne en longueur pour réaliser le transfert. Selon les dernières informations de l’émission El Larguero, diffusée sur la Cadena SER et reprises par AS, Mbappé viendrait toutefois d'annoncer à certains de ses coéquipiers qu’il resterait au PSG cette saison, malgré sa volonté, à terme, de rejoindre Madrid.

L’OM ne lâche pas Lirola

Grande satisfaction de la saison dernière sur la Canebière, Pol Lirola a regagné la Fiorentina depuis, qui l’avait prêté une saison. L’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria, séduits par le joueur, aimerait toutefois rapatrier la latéral espagnol de 23 ans. Cette fois-ci définitivement, dans le cadre d’un transfert sec. Marseille a proposé 12 millions d’euros à la Viola, et les positions semblent se rapprocher de jour en jour. A moins que les Olympiens ne se rabattent sur Daniel Wass? Il y a urgence à fournir un secteur déplumé au sein du couloir droit marseillais.

A Lyon, Emerson plutôt que Kurzawa

Alors que la piste des dirigeants de l’Olympique lyonnais menant à Layvin Kurzawa a un temps été d'actualité, c'est finalement Emerson Palmieri qui devrit débarquer pour occuper le couloir gauche de la défense rhodanienne. Il pourrait s'agir d'un prêt sans option d'achat pour le joueur, qui pourrait d'abord prolonger à Chelsea avant de filer donner un coup de main à la défense de Peter Bosz.

Zouma ne manque pas de choix

Champion d’Europe avec Chelsea, Kurt Zouma est un homme convoité. Courtisé par West Ham depuis plusieurs semaines, qui aimerait l’installer en défense au côté d’Angelo Ogbonna, l’international français de 26 ans fait également l’objet d’un intérêt plus récent de Tottenham. Les Blues réclament au moins 30 millions pour leur joueur. Mais le départ de Zouma est encore loin d’être acté, lui qui se sent bien à Londres. Dernière possibilité qui existe: il pourrait servir de monnaie d’échange à Chelsea dans le cadre d’un transfert de Jules Koundé.

Koundé veut franchir un pallier

Car fort d’une très belle cote en Europe, le néo-international tricolore Jules Koundé intéresse fortement Chelsea, convaincu par ses prestations depuis son arrivée à Séville il y a deux ans. Le défenseur central formé aux Girondins de Bordeaux a, un temps, était annoncé dans les radars du Real Madrid pour compenser les départs conjugués de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Mais c’est bien du côté de Londres que son nom résonne le plus désormais.

Chelsea offrirait pour le recruter 30 millions d’euros + Kurt Zouma, de quoi faire réfléchir la direction andalouse. Les discussions sont enclenchées, tandis que Séville aimerait recevoir davantage de liquidités pour lâcher son titulaire indiscutable dans l’axe droit de sa défense. Qui avait assuré avant l’Euro dans Téléfoot, vouloir "évoluer dans un club encore plus grand".

Umtiti, une impasse proche de se débloquer?

La situation de Samuel Umtiti au FC Barcelone semblait impossible. Plus désiré par son club, qui lui reproche la gestion de sa blessure au genou et ses absences à répétition depuis le Mondial 2018, le champion du monde français était peu à peu mis au placard par le Barça. Qui désirait même, selon les échos venus d’Espagne, casser unilatéralement son contrat qui le lie au club catalan jusqu’en 2023. Mais à en croire la radio catalane RAC1, alors qu’il était d’abord opposé à cette option, Umtiti serait désormais plus ouvert à un départ ces dernières heures. Et disposerait de plusieurs offres de prêt, de clubs dont l’identité n’a pour le moment pas filtré. L’OL, en plein remue-ménage au sein de sa défense, pourrait-il rapatrier son ancien joueur?

Le Barça attentif à la situation d’Aubameyang?

C’était la rumeur assez inattendue de ces derniers jours sur la planète transferts. Déjà largement fourni dans le secteur offensif malgré le départ de Lionel Messi – Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Memphis Depay, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Ansu Fati –, le FC Barcelone suivrait d'un oeil la situation de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon Sport ce mercredi, un possible échange entre le buteur d’Arsenal et Philippe Coutinho serait même sur la table. Un dossier conditionné à la volonté ou non de départ du milieu offensif brésilien, sous contrat jusqu’en 2023 mais qui galère toujours autant à se faire une place dans le onze blaugrana.

Camavinga, une promesse en suspens

Suivi par les plus grands cadors européens depuis son éclosion au plus haut niveau la saison dernière, Eduardo Camavinga ne sait toujours pas de quoi son avenir proche sera fait. Le Rennais de 18 ans, qui a découvert l’équipe de France en octobre dernier, aspire à y retourner et à passer un cap dans sa jeune carrière, lui qui évolue avec les pros Bretons depuis ses 16 ans. Comme annoncé par RMC Sport dès le mois de mai, Camavinga a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger un contrat qui court jusqu’en 2022, et que sa priorité était de rejoindre Paris. Depuis, le PSG suit attentivement sa situation, tout comme Manchester United.

Odegaard enfin installé?

D'après la presse espagnole et britannique, Arsenal serait sur le point de trouver un accord avec le Real Madrid pour faire revenir définitivement Martin Odegaard. Prêté en janvier dernier pour six mois en Angleterre, où il a pris part à 20 rencontres pour 2 buts et 2 passes décisives, le milieu offensif norvégien de 22 ans a convaincu Mikel Arteta de le conserver. Et de lui offrir un peu plus de stabilité, lui qui a successivement été prêté à Heerenveen, au Vitesse Arnhem et à la Real Sociedad. Les Gunners aimeraient un transfert définitif, alors que le deal est proche de se conclure autour de 35 millions d’euros.