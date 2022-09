Tottenham-Leicester: Son régale les Spurs avec un triplé en 14 minutes

Un triplé de Son Heung-Min a aidé Tottenham à battre Leicester (6-2), samedi pour la 8e journée de Premier League.

En dominant 6-2 la lanterne rouge du championnat, avec un coup du chapeau de Son Heung-Min en sortie de banc, Tottenham s'accroche aux talons de Manchester City et a peut-être sonné le glas pour Brendan Rodgers chez les Foxes. Avec ce 6e revers de rang, Leicester (1 point) est bon dernier.

On ne peut pour autant pas dire que les Spurs aient été particulièrement brillants, encaissant un pénalty de Youri Tielemans, donné à retirer parce que Hugo Lloris, qui l'avait arrêté, n'était pas sur sa ligne (0-1, 6e), et une merveilleuse reprise tout en toucher de James Maddison (2-2, 41e). Mais les carences défensives de Leicester sont bien trop grandes pour ne pas être punies.

Son est entré à l'heure de jeu

Harry Kane (1-1, 8e) et Eric Dier (2-1 21e), de la tête, ainsi que Rodrigo Betancur, en prenant le ballon dans les pieds de Wilfred Ndidi pour aller battre Danny Ward en solitaire (3-2, 47e), s'en sont donné à coeur joie. Et que dire coup du chapeau en 13 minutes (73e, 84e, 87e) de Son, alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi et que la réussite fuyait ?

Les trêves internationales sont souvent des créneaux prisés pour les changements de coach et la cote concernant un maintien de Rodgers sur le banc de Leicester début octobre doit être bien élevée.