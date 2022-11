Tottenham – Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est l’un des chocs les plus attendus de ce week-end ! Les Spurs de Tottenham reçoivent les Reds de Liverpool. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Tottenham – Liverpool !

Les hommes de Jurgen Klopp restent sur deux défaites consécutives face à Nottm Forest (1-0) et Leeds United (1-2). Liverpool connaît une saison de Premier League irrégulière avec 4 défaites, 4 matchs nuls et 4 victoires.

Toutefois, les Reds sont parvenus à vaincre Naples (2-0) en Ligue des Champions et à se qualifier pour la suite de la compétition. Ils rencontrent ce dimanche Tottenham, troisième du classement avec 26 points. Les Spurs ont montré une bonne cohésion d’équipe jusqu’à maintenant. Cette union et la capacité des joueurs à se montrer offensifs et percutants seront un réel défi pour Liverpool. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Tottenham – Liverpool !

La chaîne CANAL+ retransmet en direct ce dimanche 6 novembre à 17 heures 30 la rencontre Tottenham – Liverpool.

