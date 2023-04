Tottenham – Manchester United : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel du top 5 en Angleterre ce jeudi. Pour le compte de la trente-troisième journée, Manchester United se déplace sur la pelouse de Tottenham. Voyons ensemble les détails pour suivre la rencontre en direct.

Si l’attention médiatique est accaparée en grande partie par le choc entre Manchester City et Arsenal, ce duel entre Tottenham et Manchester United est aussi un sommet de la Premier League. Après 32 journées, les deux équipes sont dans le top 5.

Offre Canal+ Regardez le match ! Profitez d'un joli prix Canal+ pour voir le match ! J'en profite

En 30 rencontres disputées, Manchester United comptabilise 18 victoires pour 5 matchs nuls et 7 défaites. Un bilan qui permet aux Red Devils de compter 59 points, soit le même nombre d’unités que Newcastle avant cette nouvelle journée et alors que les Magpies ont disputé une rencontre de plus. En perdant le week-end dernier face à Newcastle, les joueurs de Tottenham ont sérieusement compromis leurs chances de figurer dans ce top 4 en fin de saison. Car après 32 rencontres disputées, les Spurs affichent un bilan de 53 points pour 16 victoires, 5 matchs nuls et 11 défaites. Pour cette fin de saison, les coéquipiers d’Harry Kane penseront vraisemblablement plus à sauver leur cinquième place plutôt qu’à grimper plus haut au classement. Mais en cas de victoire à domicile, Tottenham pourrait entretenir l’espoir. Dans la partie suivante, on vous présente les détails sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre pour ne rien manquer.

Tottenham – Manchester United : à quelle heure ?

Pour suivre cette affiche entre Tottenham et Manchester United, rendez-vous ce jeudi dès 21 heures 15 sur la chaîne CANAL+ Foot. Afin de suivre la rencontre dans les meilleures dispositions, on vous conseille d’opter pour un abonnement à CANAL+ comme l’abonnement à l’offre CANAL+ Sport qui vous permet pour 34,99 euros par mois et avec un engagement de 24 mois, d’accéder à 100 % des diffusions de CANAL+ en plus des chaînes d’Eurosport ou de beIN SPORTS.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.