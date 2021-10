Un joueur de Brighton arrêté pour une agression sexuelle présumée

Un joueur de Brighton, en Premier League, a été arrêté mercredi matin à la sortie d'un établissement de nuit de la ville, pour une agression sexuelle présumée.

Un nouveau footballeur de Premier League dans la rubrique justice... Comme le rapporte la presse britannique, un joueur de Brighton & Hove Albion, dans sa vingtaine, et un autre homme d'environ 40 ans, ont été arrêtés dans les premières heures de mercredi à la sortie d'un établissement de nuit de la ville, pour une agression sexuelle présumée sur une jeune femme.

"Deux hommes ont été arrêtés après qu'une femme a déclaré avoir été agressée sexuellement dans un établissement de Brighton, aux premières heures de mercredi 6 octobre. Un homme dans la quarantaine et un homme dans la vingtaine, tous deux domiciliés à Brighton, ont été arrêtés et restent actuellement en garde à vue", a indiqué la police du Sussex, avant que le club de Premier League ne confirme plus tard que l'un des membres de son effectif est concerné.

Un ancien joueur du LOSC concerné ?

Si aucune identité n'a été communiquée, ni par les autorités ni par l'actuel 6e du championnat anglais, le Sun a relayé une vidéo d'un homme menotté et escorté par des policiers à l'extérieur de la discothèque "The Arch". Le nom du jeune milieu offensif Taylor Richards (20 ans) a circulé, mais le tabloïd assure que l'individu en question est le milieu international malien Yves Bissouma (25 ans), l'un des joueurs majeurs de Brighton depuis le début de la saison.

"La boîte était pleine à craquer, c'était une soirée étudiante pour les premières années, et les gens ont été surpris de voir Bissouma débarquer, explique un témoin au journal anglais. Et ils ont été encore plus choqués de le voir repartir plus tard avec des menottes. Ils étaient abasourdis."

Comme précisé par la police du Sussex, la victime présumée a elle été prise en charge par une unité spécialisée.