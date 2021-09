Brighton: la phrase étonnante de Bissouma, qui affirme être le meilleur milieu de Premier League

Epanoui depuis trois ans à Brighton, après s'être révélé à Lille, Yves Bissouma ne manque pas de confiance en lui. Le milieu malien se considère même comme le meilleur joueur à son poste en Angleterre.

Qui est le meilleur milieu de Premier League? Kevin De Bruyne? N’Golo Kanté? Bruno Fernandes? Paul Pogba? Jorginho? Jack Grealish? Ou Pierre Lees-Melou? En toute objectivité, la réponse se trouve sans doute dans cette liste. Même si Yves Bissouma n’est pas tout à fait de cet avis. A Brighton depuis 2018, l’ancien Lillois se considère tout simplement comme le meilleur joueur à son poste en Angleterre. C’est ce qu’il a confié ce vendredi dans un entretien donné à la BBC.

"Je suis Bissouma"

"Je ne veux pas être arrogant, mais c'est mon état d’esprit. Pour moi, c'est moi. Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu'en Premier League il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c'est moi. Cela me donne de la confiance et de l'énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis Bissouma", a confié très sérieusement l'international malien (25 ans). Encore annoncé dans le viseur de Liverpool et Manchester United lors du dernier mercato estival, Bissouma est effectivement devenu une valeur sûre de la Premier League.

Pièce maîtresse de Graham Potter chez les Seagulls, il a disputé 39 matchs la saison dernière toutes compétitions confondues (deux buts). Et visiblement, il ne manque pas de confiance en lui.

"Je veux juste me concentrer sur mon football et jouer chaque match, chaque semaine, pour être bon et pour aider mon équipe à gagner. Le reste, vous le verrez dans le futur", a-t-il ajouté au micro de la BBC. Sixièmes de Premier League après quatre journées, Bissouma et Brighton tenteront de confirmer leur bon début de saison dimanche face à Leicester (15h).

