Chelsea: coup de tonnerre, Tuchel viré après la défaite en Ligue des champions

Chelsea a annoncé le licenciement de son entraîneur Thomas Tuchel ce mercredi, au lendemain de la défaite à Zagreb (1-0) en Ligue des champions. Une décision radicale concernant l’Allemand, qui avait mené les Blues au sacre européen en 2021.

Le football est cruel… peut-être encore plus chez les clubs super riches. Chelsea a décidé de licencier Thomas Tuchel, l’entraîneur qui lui a apporté un deuxième titre en Ligue des champions en 2021, ce mercredi. Le couperet est tombé au lendemain de la défaite surprise des Blues à Zagreb (1-0) en ouverture de l’édition 2022-2023.

"Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de l'entraîneur-chef Thomas Tuchel, indique un communiqué. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au Club. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs en son temps ici. Alors que le nouveau groupe de propriétaires atteint 100 jours depuis la reprise du club et qu'il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c'est le bon moment pour faire cette transition. Le staff d'entraîneurs de Chelsea prendra en charge l'équipe pour l'entraînement et la préparation de nos prochains matchs alors que le club agit rapidement pour nommer un nouvel entraîneur-chef. Il n'y aura aucun autre commentaire jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur-chef soit nommé."

Un mercato XXL mais un début de saison raté

L’Allemand paie un début de saison très poussif en Premier League (trois victoires, un nul, deux défaites, 6e à cinq points d'Arsenal, leader) et l'impatience du nouveau propriétaire Todd Boehly (après le départ du Russe Roman Abramovitch) qui a voulu marquer son territoire avec un recrutement XXL. Le club est celui qui a plus dépensé au monde en juillet et août avec 333 millions déboursés en indemnités de transferts, selon les chiffres de l’observatoire européen du football (CIES). Wesley Fofana, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly sont venus renforcer une défense sans parvenir pour le moment à gommer les nombreus difficultés de l’équipe dans ce secteur. Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka et Pierre-Emerick Aubameyang se sont ajoutés à la longue liste des recrues.

Tuchel avait rejoint Chelsea en janvier 2021 en remplacement de Frank Lampard, quelques semaines seulement après son licenciement du PSG. Il avait réussi un démarrage historique pour un entraîneur du club avec 14 matchs sans défaite et une défense presque infranchissable. Il avait surtout frappé très fort en remportant la finale de la Ligue des champions face à Manchester City (1-0). En deux ans, il a également disputé et perdu trois finales de coupes nationales: deux fois en FA Cup (défaites contre Tottenham en 2021, contre Liverpool en 2022) et une en League Cup (contre Liverpool 2022).

Tuchel et Chelsea discutaient pour une prolongation...

Sous contrat jusqu’en 2024, Tuchel avait récemment confirmé des discussions pour la signature d’un nouveau contrat, qui aurait pu le conduire jusqu’en 2026. Le ton a radicalement changé avec cette éviction surprise. Todd Boehly est un investisseur très pressé. Et Tuchel en a fait les frais. La course à sa succession est officiellement ouverte.