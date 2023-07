Vague de soutien pour Dele Alli après son interview choc

De nombreux acteurs du football ont apporté leur soutien au milieu de terrain anglais Dele Alli, qui a révélé ses problèmes de santé mentale et une agression sexuelle subie dans son enfance.

Son récit a bouleversé le monde du football. Face à l'international anglais Gary Neville dans une interview, Dele Alli s'est confié sur ses troubles de santé mentale, ses problèmes d'addiction et surtout son traumatisme lié à une agression sexuelle subie à l'âge de six ans. En apportant cet éclairage intime sur "ce qui s'est passé ces dernières années", le milieu de terrain de 27 ans a suscité une vague d'émotion, des supporters, de ses anciens clubs, de ses pairs.

Dans les commentaires de sa publication sur Instagram pour annoncer cette interview, les footballeurs sont nombreux à prendre la parole pour le féliciter et lui apporter un maximum de soutien. Marcus Rashford, James Maddison, Ben Chilwell, Steven Bergwijn, John Terry, Kevin Danso, Kyle Walker... La liste ne cesse de s'allonger. "Ton courage et ta sincérité sont une source d'inspiration", a aussi publié le compte officiel de la Premier League.

Ses clubs l'applaudissent

"Fier de Dele Alli pour avoir pris la parole et partagé son expérience pour essayer d'aider les autres", a tweeté Harry Kane, son ancien capitaine à Tottenham, où il s'est révélé au grand public entre 2015 et 2022.

Tout comme Tottenham, son tout premier club professionnel, Milton Keynes, a aussi exprimé son soutien public. Everton, son club actuel, s'est fendu d'un long message avec un message à la fois personnel et plus global sur sa gestion de la santé mentale de ses joueurs: "Tout le monde à Everton respecte et applaudit le courage de Dele qui a parlé des difficultés rencontrées et qui a cherché l'aide dont il avait besoin. Le bien-être physique et mental de tous nos joueurs est d'une importance capitale. Le club prend très au sérieux sa responsabilité dans la protection de la confidentialité des joueurs et du personnel".

Ancien grand espoir du football anglais, Dele Alli est parvenu à atteindre un niveau lui permettant d'honorer 37 apparitions avec l'équipe nationale d'Angleterre. Mais son manque de performance et son irrégularité l'ont conduit à quitter Tottenham poour Everton en début d'année 2022, avant d'être finalement prêté lors de la saison 2022-2023 à Besiktas. Le club turc n'a pas levé l'option d'achat, après une saison à seulement 13 matchs de championnat (2 buts).