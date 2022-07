"Wagatha Christie": Rebekah Vardy "dévastée" après son procès perdu face à Coleen Rooney

Plus de deux ans après l'ouverture d'un procès en diffamation intenté par Rebekah Vardy contre Coleen Rooney, la justice a acté que l'accusation lancée par la compagne de l'ancien attaquant de Manchester United était vraie. Celle-ci reprochait à la conjointe de Jamie Vardy d'alimenter le Sun avec de fausses informations à son sujet. Après avoir perdu la bataille judiciaire, Rebekah Vardy se dit "dévastée".

La justice a tranché en faveur de Coleen Rooney dans le procès en diffamation intenté par Rebekah Vardy. L'affaire entourant les compagnes respectives de Wayne Rooney et Jamie Vardy agite les tabloïds anglais depuis octobre 2019. La conjointe de l'ancien attaquant de Manchester United avait accusé la femme du joueur de Leicester d'avoir transmis au Sun de "fausses histoires" la concernant via son ex-agente Caroline Watt.

S'interrogeant sur des fuites dans la presse de publications privées, Coleen Rooney avait rapidement douté de son amitié avec Rebekah Vardy, montant un stratagème pour la piéger. La juge en charge de cette affaire a indiqué de son côté qu'il était "probable" que Caroline Watt "ait entrepris" l'acte de transmettre de fausses informations au Sun. Aucune copie des discussions entre Vardy et Watt n'a été fournie pour montrer leur bonne foi.

"Néanmoins, les preuves (...) montrent clairement, à mon avis, que Mme Vardy était au courant de ce comportement et l'a toléré, en s'y engageant activement en dirigeant Mme Watt vers le compte Instagram privé, en lui envoyant des captures d'écran des posts de Mme Rooney, en attirant l'attention sur des éléments susceptibles d'intéresser la presse et en répondant à des questions supplémentaires soulevées par la presse via Mme Wattt", a commenté la juge Steyn, en charge de l'affaire.

Coleen Rooney minimise l'importance du procès

La plaignante Rebekah Vardy a été condamnée par conséquent à régler les frais de justice à l'issue de ce procès. Soit un montant total approchant 3,5 millions d’euros selon les informations partagées par les médias anglais. "Je suis extrêmement triste et déçue de la décision rendue par le juge, a commenté Rebekah Vardy. Ce n'est pas le résultat auquel je m'attendais, ni que je croyais juste. J'ai intenté cette action pour faire valoir ma réputation et je suis dévastée par la conclusion du juge."

"La juge a indiqué que la publication du post de Coleen (où elle accusait Rebekah Vardy d'être la taupe, NDLR) n'était pas dans 'l'intérêt public' et elle a également rejeté son affirmation selon laquelle j'étais la 'Secret Wag' (la femme de footballeur mystérieuse, NDLR), a continué Rebekah Vardy. Mais pour le reste de son jugement, elle s'est trompée et c'est quelque chose que je ne peux pas accepter."

De son côté, Coleen Rooney préférait avoir le triomphe modeste: "Ce n'est pas une affaire que j'ai recherchée ou souhaitée. Je n'ai jamais pensé qu'elle aurait dû être portée devant les tribunaux à un tel prix, dans une période difficile pour tant de personnes, alors que l'argent aurait pu être bien mieux utilisé pour aider les autres. Tant avant qu'après mes publications sur les réseaux sociaux en octobre 2019, j'ai fait tout mon possible pour éviter la nécessité d'une affaire judiciaire aussi longue et publique. Toutes mes tentatives en ce sens ont été repoussées par Mme Vardy."