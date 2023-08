West Ham: un troisième carton jaune suspect pour Paqueta, au cœur d'une enquête pour paris sportifs

Le Brésilien fait depuis cinq mois l'objet d'une enquête secrète de la part des autorités pour une possible infraction au règlement sur les paris sportifs. Dans leur collimateur, trois cartons jaunes reçus suspectement par le joueur ces derniers mois, qui auraient permis à des associés de s'enrichir facilement.

Lucas Paqueta est décidément au coeur de toutes les attentions outre-Manche. Les jours avancent et on en sait un peu plus désormais sur les raisons de l'enquête pour paris sportifs dont fait l'objet l'ancien Lyonnais, dans l'oeil du cyclone, des autorités anti-corruption sur les paris sportifs et de la Fédération anglaise de foot (FA).

Révélée par la presse anglaise le 18 août, cette enquête porterait sur trois cartons jaunes suspects reçus par l'international brésilien avec West Ham contre Aston Villa (11 mars), Leeds (21 mai) et enfin Bournemouth cette saison (12 août).

Une investigation qui pourrait lui avoir coûté son transfert à City

Le Daily Mail assure ce mercredi que c'est le dernier jaune reçu, sur la pelouse des Cherries pour avoir bousculé dans un duel aérien Illia Zabarnyi avant de pester contre l'arbitre, qui a fini de mettre en alerte la FA, qui menait depuis cinq mois déjà une enquête secrète. C'est sa révélation publique qui aurait notamment fait capoter le transfert de Paqueta à Manchester City, où il aurait dû remplacer Kevin De Bruyne.

Le milieu de 25 ans ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une enquête au moment du match contre Bournemouth. Comme pour l'activité suspecte repérée la saison dernière, les paris sur ce match auraient été retracés vers des comptes d'associés du joueur et enregistrés depuis la bien nommée île de Paquetá, au large de Rio de Janeiro, dont le Hammer est originaire.

L'enquête initiale avait débuté lorsque plusieurs bookmakers brésiliens ont reçu un nombre inhabituel de paris concernant Paqueta face à Aston Villa, ce qui a déclenché une alerte de leurs systèmes de contrôle d'intégrité et attiré l'attention de fonctionnaires chargés de la lutte contre la corruption.