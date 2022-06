West Ham: Zouma effectuera ses travaux d’intérêt général en public

Selon The Sun, Kurt Zouma et son frère effectueront leurs travaux d’intérêt général en public et ne devraient pas bénéficier d’une certaine mansuétude de la part des autorités.

Kurt Zouma (27 ans) ne bénéficiera pas d’un traitement de faveur pour effectuer ses 180 heures de travaux d’intérêt général dont il a écopées après avoir maltraité son chat. Selon The Sun, les responsables de probation ont indiqué au défenseur de West Ham qu’il devrait purger sa sanction en public, tout comme son frère, Yoan, également condamné pour avoir filmé les scènes de violence avant de les partager sur les réseaux sociaux.

Selon le tabloïd anglais, les autorités ont accordé plusieurs aménagements pour les personnes condamnées aux TIG ces deux dernières années en raison du confinement, en confiant des missions à domicile (fabrication de cartes de vœux, de masques pour le visage ou bonnets). Ce ne sera pas le cas pour Zouma et son frère, pris dans la tourmente médiatique et judiciaire après la diffusion de vidéos violentes sur les réseaux sociaux en février dernier.

"Cela devrait être un grand signal d'alarme pour toute personne aux yeux du public que si vous faites de mauvaises choses, vous serez traité comme n'importe qui d'autre, confie une source au Sun. S'il finit par nettoyer les canaux, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Les célébrités semblent toujours être mieux traitées lorsqu'elles font du mal. Cette fois-ci, cela n'arrivera pas et je suis vraiment content."

Ramassage de déchets?

Rien n’a encore filtré sur les tâches que devront effectuer les frères Zouma. Cela pourrait inclure le ramassage déchets, l’entretien des terrains, de la peinture ou la lutte contre les graffitis, énumère le Sun qui précise que les deux hommes pourraient porter les gilets jaunes attribués aux personnes effectuant ses travaux d’intérêt général.

Contacté par le Sun, le ministère de la Justice a refusé de commenter le cas de Zouma, tout en confirmant la tendance à un retour aux TIG en public. "Nous avons augmenté le temps passé par les délinquants à effectuer un travail difficile, visible et non rémunéré chaque année de trois millions d'heures supplémentaires."