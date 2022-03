West Ham: l'argent de l'amende de Zouma va servir à sauver des animaux en Ukraine

Dans un communiqué publié ce vendredi, West Ham indique que plusieurs dons financiers ont été faits à des associations caritatives de protection des animaux suite à l'amende infligée à son défenseur français Kurt Zouma.

West Ham a mis à profit l'amende infligée à Kurt Zouma pour délivrer des dons à neuf associations oeuvrant pour la protection et la défense des animaux. C'est ce qu'a annoncé, ce vendredi, le club londonien dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Une amende mise à profit pour sauver des animaux, notamment en Ukraine

Cette amende, estimée à 300 000 euros selon la presse britannique, avait été infligée au défenseur français après la diffusion d'une vidéo où celui-ci frappait son chat à plusieurs reprises. Les critiques n'avaient dès lors pas tardé envers le joueur des Hammers, à commencer par celles des organisations caritatives. L'une d'entre elles, la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), a obtenu la garde de ses chats.

Outre cette amende, cet acte de cruauté a eu d'autres conséquences pour l'international de 27 ans puisque l'un de ses principaux sponsors, Adidas, l'avait lâché face à la polémique. Le club londonien avait également été sanctionné, notamment par la compagnie d'assurance Vitality. Celle-ci avait suspendu un partenariat "bien-être" avec West Ham en se disant "extrêmement déçu par son manque de jugement".

Au total, neuf associations soutenant les soins et le bien-être des animaux au Royaume-Uni et à l'étranger ont bénéficié de contributions financières de la part de West Ham. Parmi elles War Paws, qui approvisionne les zones de guerre, y compris l'Ukraine, et évacue les animaux de ces zones.

"Le club tient à remercier tous ceux qui nous ont contacté pour proposer des œuvres caritatives de protection des animaux et de bonnes causes, ainsi que nos supporters qui ont été impliqués dans le processus d'identification de ces associations ayant reçu un soutien financier, en veillant à ce qu'une finalité positive soit trouvée à cette situation négative", précise notamment le communiqué.