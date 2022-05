West Ham: Zouma devant la justice ce mardi dans l'affaire de maltraitance animale

Kurt Zouma doit comparaître ce mardi devant le tribunal correctionnel après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on le voit frapper son chat. Il doit répondre de deux chefs d'accusation pour avoir causé des souffrances inutiles à un animal protégé, ainsi que d'une allégation de manquement à une obligation de protection des animaux.

Kurt Zouma va devoir s'expliquer. Quelques semaines après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on le voit maltraiter son chat, le défenseur de West Ham a rendez-vous ce mardi devant le tribunal correctionnel de la Tamise afin de répondre de deux chefs d'accusation pour avoir causé des souffrances inutiles à un animal protégé, ainsi que d'une allégation de manquement à une obligation de protection des animaux. Zouma avait reçu une amende deux semaines de salaire de West Ham, mais n'a pas été suspendu en Premier League. Cependant, il a été lâché par un certain nombre de ses sponsors, dont le géant des vêtements de sport Adidas, et a dû faire face à des chambrages dans les tribunes.

Son frère également inculpé

Son frère Yoan a également été "inculpé" par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et comparaîtra en même temps que son frère mardi à 10 heures, où il leur sera probablement demandé de plaider leur cause. Si l'on se réfère à la législation britannique, l'ancien Stéphanois risque jusqu’à cinq ans de prison. Sur sa première prise de balle contre Watford le 8 février dernier, au lendemain de la publication de sa vidéo, il avait été accueilli par des sifflets et des huées nourris en provenance des tribunes. Chahuté par les supporters adverses et par les siens - même si des applaudissements ont aussi été entendus - Zouma avait pu mesurer l’impact de son geste.