West Ham: Kurt Zouma plaide coupable dans l’affaire du chat maltraité

Kurt Zouma comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de la Tamise après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on le voit frapper son chat. Le défenseur central de West Ham a décidé de plaider coupable.

Kurt Zouma plaide coupable. Comme le rapporte la presse anglaise, le défenseur français de West Ham, qui comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de la Tamise, à Londres, a admis les accusations de cruauté envers un animal. L’ancien Stéphanois plaide coupable pour les deux chefs d’accusation: souffrance inutile à un animal protégé ainsi qu’allégation de manquement à une obligation de protection des animaux.

En février dernier, une vidéo dans laquelle on le voyait frapper son chat avait été diffusée sur les réseaux sociaux et l’avait plongé dans la tourmente. Si l'on se réfère à la législation britannique, l'ancien Stéphanois risque jusqu’à cinq ans de prison.

L'audience ne reprendra pas avant le 1er juin

Les images, qui avaient tourné en boucle sur les réseaux sociaux, avaient profondément choqué l’opinion publique. West Ham lui avait infligé une amende de 300.000 euros, mais il n'avait pas été suspendu en Premier League. Cependant, Zouma avait été lâché par un certain nombre de ses sponsors, dont le géant des vêtements de sport Adidas, et avait dû faire face à des chambrages dans les tribunes.

D'après la presse anglaise, l'audience est ajournée jusqu'au mercredi 1er juin. Son frère, Yoan, qui a filmé la vidéo, a également été "inculpé" par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Il comparaissait en même temps que le joueur des Hammers devant le tribunal correctionnel de la Tamise ce mardi.