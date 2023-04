Benfica – Porto : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Choc en Liga portugaise ce week-end. A l’occasion de cette vingt-septième journée, Benfica accueille Porto. Ici, on vous précise comment suivre la rencontre en direct.

Comme c’est souvent le cas lors d’un match entre Benfica et Porto, le premier et le deuxième se rencontrent.

Offre RMC Sport Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport pour voir le match Benfica - Porto ! J'en profite

Alors qu’il ne reste plus que 8 journées à disputer, Benfica dispose d’un matelas d’avance confortable de 10 points sur son adversaire du soir. Car à l’heure de démarrer la vingt-septième journée, Benfica comptabilise 71 points quand Porto n’en compte que 61. Pour les joueurs de Porto, cette rencontre pourrait ressembler à une dernière chance de continuer à croire au titre de champion du Portugal. En cas de victoire, Benfica mettrait son adversaire du soir à 13 points avec 7 matchs à jouer et ferait par la même occasion un pas supplémentaire vers le titre. Si Benfica dispose de la faveur des pronostics, le club lisboète sera aussi attendu quelques jours plus tard en Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Ce double rendez-vous en seulement quelques jours pourrait s’avérer être un avantage pour les joueurs de Porto. Pour cette nouvelle rencontre qui servira aussi de préparatif au quart de finale de la Ligue des Champions, Joao Mario et David Neres devraient débuter du côté de Benfica. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en direct, restez avec nous, on vous donne tous les détails.

Benfica – Porto : à quelle heure ?

Ce match entre Benfica et Porto est à suivre ce vendredi 7 avril dès 19 heures depuis la chaîne RMC Sport 1. Pour suivre la rencontre en direct et dans les meilleures conditions, RMC Sport propose actuellement une offre à ne pas manquer. Pour 29 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois, vous pourrez accéder à l’offre groupée RMC Sport + beIN SPORTS pour suivre toujours plus de compétitions sportives.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.