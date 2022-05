Portugal: champagne, cigare... Conceiçao et les joueurs de Porto déchaîné pour le titre de champion

Vainqueur de Benfica sur sa pelouse, le FC Porto s'est assuré son 30e titre de champion du Portugal de son histoire, à une journée de la fin. Les joueurs de Sergio Conceiçao ont fêté comme il se doit l'évènement.

Les joueurs du FC Porto ont bien fêté le 30e titre de champion du Portugal de leur histoire. Sacré après un succès sur la pelouse de Benfica (1-0) lors du Classique, les joueurs de Sergio Conceiçao ont mis l'ambiance dans les vestiaires de l'Estadio de la Luz, à commencer par le coach portugais.

Cigare aux lèvres, Conceiçao a fait voir son déhanché à ses joueurs avant de se prendre la traditionnelle douche de champagne, pendant que le chauffeur du bus a immortalisé le moment en accrochant une banière sur l'avant du bus de l'équipe.

Le bus redécoré

Grâce au but décisif du Nigérian Zaidu Sanusi lors d'un contre lancé dans les arrêts de jeu, le FC Porto est assuré de terminer premier à une journée de la fin en comptant provisoirement neuf points de plus que le Sporting, qui doit se déplacer chez Portimonense plus tard dans la soirée, et 16 longueurs d'avance sur le Benfica.