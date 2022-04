Portugal: fin de l’incroyable série de Porto, renversé à Braga

Battu à Braga lundi, le FC Porto a vu son immense série de 58 rencontres sans perdre en championnat prendre fin. Les Dragons de Sergio Conceiçao auraient pu être champions en cas de succès.

30 octobre 2020. Cela faisait un an et demi que Porto marchait sur le Portugal, que Porto n’avait plus perdu un match de foot en championnat. C’était sur sa pelouse face à Paços de Ferreira, 3 buts à 2. Mais comme toute bonne série à une fin, celle des Dragons, une invincibilité longue de 58 rencontres (47 victoires, 11 nuls), s’est arrêtée ce lundi soir.

Porto devra patienter encore un peu

Surpris 1-0 sur la pelouse de Braga, quatrième du championnat portugais, le FC Porto de Sergio Conceiçao s’est incliné en match de la 31e journée sur un but de Ricardo Horta en seconde période (54e). Le record d’invincibilité dans l’histoire du championnat portugais avait été battu le 11 avril dernier à Vitoria (57 rencontres d’affilée sans défaite).

Avec leur prouesse, les joueurs de Braga privent au passage les Dragons de la possibilité d’être d’ores-et-déjà champions, à trois journées de la fin. Les partenaires de Pepe, leaders avec neuf points d’avance sur le Sporting Portugal avant la partie, auraient pu valider leur sacre en cas de succès et de résultat défavorable du rival. Mais ils n'ont pas gagné. Et le Sporting s'est en plus imposé à Boavista (3-0). Il va donc falloir patienter un peu.