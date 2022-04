Vitoria SC-Porto: un spectateur entre sur le terrain... et tente de frapper les joueurs

Fin de match agitée entre le Vitoria SC et le FC Porto, lors de la 29e journée de Liga Bwin au Portugal. Un spectateur est rentré sur le terrain... en marchant, et a provoqué deux joueurs avant d'être arrêté.

Une scène surréaliste. Alors qu'on est dans le temps additionnel de la rencontre entre Vitoria Guimaraes et Porto (0-1), dans le cadre de la 29e journée de la Liga Bwin, un spectateur réussit à pénétrer incognito sur la pelouse pour adresser une béquille à deux joueurs de Vitoria. Dans un premier temps, il s'est rapproché du capitaine Rochinha et l'a pris dans ses bras avant d'essayer de faire un croc-en-jambe au Mozambicain Geny Catamo, qui l'a évité de justesse. Sous le regard éberlué de l'arbitre principal et de son assistant, le supporter est finalement mis au sol et arrêté par des stadiers.

Porto prend le large en tête

Face à la situation, Pepa, l'entraîneur du Vitoria, est sorti de sa zone technique pour aller se mêler à l'agitation. De son côté, Pepe est venu calmer la situation. Après quelques minutes d'interruption, le match a finalement pu se terminer dans le plus grand des calmes sur le score de 1-0, grâce à une réalisation de Mehdi Taremi.

Avec cette nouvelle victoire, Porto compte six points d'avance sur le Sporting à cinq journées de la fin. Malgré la victoire, Sergio Conceiçao refuse de croire que le titre est acquis. "Je suis toujours vigilant et très méfiant", a-t-il déclaré au média du club. Ce match a permis au club de battre le record d'invincibilité dans l'histoire du championnat portugais avec 57 rencontres d'affilées sans défaite.