Prix FIFA The Best: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la cérémonie

Ce lundi, la FIFA organise la cérémonie de remise du trophée The Best, où Lewandowski, Messi et Salah se disputeront le prix de meilleur joueur de l'année.

La valse des récompenses individuelles se poursuit. Après le prix du meilleur joueur UEFA, le Ballon d'Or ou encore les Globe Soccer Awards, la FIFA organise ce lundi le prix "The Best", qui récompense le meilleur joueur de l'année 2021. Si la cérémonie n'est pas diffusée sur la télévision française, il sera possible de suivre l'événèment dès 19 heures sur le site de la FIFA ou sur sa chaîne YouTube. A cette occasion, neuf récompenses seront décernées.

Un lot de consolation pour Lewandowski?

Deuxième du Ballon d'Or derrière Lionel Messi, Robert Lewandowski brigue le titre de meilleur joueur de l'année 2021 lundi face à Mohamed Salah et l'Argentin et pourrait faire le doublé après son succès la saison dernière. En 2020-2021, "Lewy" a marché sur la Bundesliga en marquant 41 buts en une seule saison (avec 29 matches effectivement joués).

Pour le prix féminin, l'Espagnole Alexia Putellas part avec une longueur d'avance devant sa compatriote Jennifer Hermoso et l'Australienne de Chelsea, Sam Kerr, vaincue par le Barça de Putellas et Hermoso en finale de la dernière Ligue des champions. Il s'agit du même trio final qu'au Ballon d'Or, décerné à la milieu de terrain de 27 ans, capitaine du Barça.

D'autres récompenses seront décernées lors de ce gala en ligne, notamment celui "Puskas" du but de l'année, du meilleur gardien, de la meilleure gardienne, du meilleur entraîneur pour le football masculin et féminin, le prix des supporters et celui du fair-play. Réponse à partir de 19 heures.