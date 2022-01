Prix Puskas: Les trois finalistes dévoilés

Deux semaines avant le verdict final, la FIFA dévoile ce mardi les trois finalistes pour le prix Puskas récompensant le plus beau but de l’année. Lamela, Schick et Taremi sont en lice pour succéder à Son.

Faites vos jeux. Des onze finalistes dévoilés par la FIFA fin novembre pour le Prix Puskas, ils ne sont plus que trois. Erik Lamela, Patrik Schick et Mehdi Taremi vont se disputer le 17 janvier le trophée récompensant le plus beau but de l’année, comme annoncé par l’instance ce mardi.

Coup du foulard, lob ou retourné?

L’attaquant argentin du FC Séville est nommé pour son but marqué le 14 mars dernier avec Tottenham, dans le derby face à Arsenal (2-1), d’un sublime coup du foulard dans la surface. De son côté, l’avant-centre tchèque s’est illustré lors de l’Euro face à l’Ecosse (2-0) en réussissant un lob du milieu de terrain, ce qui lui avait déjà valu d’être élu but du tournoi. Enfin, l’international iranien du FC Porto est présent dans cette liste pour son retourné acrobatique splendide en Ligue des champions face au Chelsea de Mendy (1-0).

La FIFA informe dans son communiqué que les votes sont clos depuis le 17 décembre. La saison passée, Heug-min Son avait été récompensé pour son slalom avec les Spurs face à Burnley. À noter que les trois finalistes pour les trophées du meilleur joueur et de la meilleure joueuse seront dévoilés ce vendredi. La cérémonie The Best des trophées de la FIFA aura lieu à Zurich le 17 janvier prochain.