PSG: Mbappé réclame une meilleure utilisation du VAR

Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards ce lundi à Dubaï, Kylian Mbappé a expliqué être favorable à l'utilisation du VAR mais l'attaquant du PSG demande une amélioration de la communication du corps arbitral.

Auréolé du titre de meilleur joueur de l'année 2021 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards ce lundi, Kylian Mbappé n'a pas fait le déplacement pour rien à Dubaï. Vainqueur du trophée devant Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou Mohamed Salah, le champion du monde français clôt en beauté son année, qui l'a vu remporter la coupe de France avec le PSG - en plus des titres de meilleur buteur (27 réalisations) et de meilleur joueur de Ligue 1 - et la Ligue des nations avec les Bleus.

En marge de cette remise de trophées, le numéro 7 parisien a été interrogé longuement par les organisateurs émiratis en compagnie de Robert Lewandowski. Les deux attaquants ont notamment égratignés le projet de Mondial tous les deux ans porté par la Fifa, expliquant la nécessité pour les joueurs de "faire un break" pour préserver la qualité de la compétition. Ils ont ensuite éclaircis leurs positions vis-à-vis du VAR, introduit depuis la saison 2018-2019 en Ligue 1.

"L'arbitre ne peut pas prendre sept minutes pour prendre une décision"

"Je suis favorable s'il est bien utilisé, a expliqué Mbappé. Mais l'arbitre ne peut pas prendre sept minutes pour prendre une décision. Parfois, on ne sait pas ce qu'il se passe et on est les premiers pénalisés. On devrait être plus impliqué, il faut encore s'adapter." Peu ou prou le même son de cloche chez le meilleur buteur de l'année 2021 avec le Bayern Munich. "J'ai perdu deux demi-finales et un quart de finale de Ligue des champions à cause d'erreurs d'arbitrage, a rappelé Lewandowski. Peut-être que nous serions allés en finale que nous aurions gagné. Je pense que le VAR est une bonne chose s'il est bien utilisé."

Alors que des discussions sur le possible port d'un micro pour les arbitres existent, des aménagements sur l'assistance vidéo sont appelées de leurs voeux par plusieurs joueurs. L'enjeu: réduire le temps de battement entre son recours par le corps arbitral et la décision finalement prise.