Ligue 1: une "ouverture générale" pour les micros sur les arbitres

L'idée de placer un microphone sur les arbitres français a été abordée lors de la première réunion du groupe de travail de la LFP sur l'arbitrage. Une "ouverture générale" existe sur le sujet, selon nos informations.

Le groupe de travail sur l'arbitrage de la Ligue de football professionnel s'est réuni pour la première fois, ce mardi à 15 heures. Cette réunion a d'abord fait un état des lieux de l'arbitrage en France, avant d'aborder plusieurs thèmes. Notamment celui du port d'un micro pour sonoriser les échanges entre les arbitres et les autres acteurs du terrain.

Selon les informations de RMC Sport, une "ouverture générale" existe aujourd'hui sur le sujet. Les dirigeants, les joueurs et aussi les arbitres semblent d'accord pour ce changement. "Ça a une vertu pédagogique", plaide l'ancien arbitre international Bruno Derrien, consulté par RMC Sport.

"Tous les acteurs et téléspectateurs sauront pourquoi l'arbitre a pris une décision, et avec quelle règle, estime aussi Bruno Derrien. Surtout, cela va aussi asseoir son autorité sur le terrain. On entendra tout ce qui se dira sur le terrain, à la fois les échanges avec les joueurs, mais aussi ses collègues arbitres et les arbitres VAR. (...) Je ne vois aucun inconvénient à une plus grande communication, une plus grande clarté, une plus grande transparence. Tout le monde sera bénéficiaire. Il y a aujourd'hui une vraie soif de savoir, de comprendre".

Une demande bientôt officielle?

Mais la LFP reste prudente. Elle ne sait pas encore s'il faut tout sonoriser ou non, s'il faut faire du direct ou seulement de l'enregistré. Ces questions seront de nouveau abordées lors de la prochaine réunion, fixée au 17 novembre.

Une demande officieuse pour réaliser cette expérimentation a d'ores et déjà été transmise à l'International Football Association Board (IFAB), l'instance en charge des lois du jeu. Mais une demande officielle pourrait bientôt émaner de la Fédération française de football.