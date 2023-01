PSG-Riyadh Season Team: le duel Cristiano-Messi lancé après des retrouvailles timides entre les deux icônes

Ce match amical entre le PSG et Riyadh Season Team était l'occasion d'observer ce qui pourrait être le dernier match entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si sur le terrain les deux stars ont marqué, leurs retrouvailles en début de partie étaient assez timorées.

Des retrouvailles scrutées de près. A l'occasion du match amical entre le Paris Saint Germainet Riyadh Season Team ce jeudi, Lionel Messi retrouvait Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Les deux hommes vivent ce qui pourrait être leur dernière confrontation, mais ne se sont pas montrés très expressifs au moment d'échanger avant le coup d'envoi.

Quelques mots et une accolade

Cristiano Ronaldo s'est rapproché de Lionel Messi juste avant le coup d'envoi et sur les images, on voit les deux hommes échanger quelques sourires puis quelques mots. Avant une accolade que l'on devine seulement mais qui sera photographiée un petit peu plus tard.

Interrogé au micro de RMC Sport avant la rencontre Christophe Galtier semblait enchanter de ces retrouvailles: "Les deux joueurs les plus titrés au monde, douze Ballons d'Or à eux deux, c'est bien pour le football international et dans cette région. Une belle promotion pour notre sport. Ca ne sera pas un match amical parce qu'il y a tellement de personnalités sur le terrain, ça sera un match de bon niveau."

Les deux stars buteuses

Dans le match, les deux hommes ont marqué. Lionel Messi d'abord, a ouvert le score dès la 3e minute sur une très belle passe décisive de Neymar, puis Cristiano Ronaldo a égalisé trente minutes plus tard sur pénalty. Le Portugais a même été assez marqué au visage suite à la faute de Keylor Navas qui provoue le pénalty.

Il parviendra même à inscrire un doublé grâce à une grosse erreur défensive de Sergio Ramos, qui manque son dégagement après qu'un premier tir de Ronaldo n'ait été stoppé par le poteau.