Régional 1: Da Fonseca s'engage dans un projet de reprise du Tours FC

Passé par le Tours FC entre 1982 et 1985, Omar Da Fonseca souhaite aider son ancien club, qui évolue aujourd'hui en Régional 1, à relever la tête. L'ex-attaquant argentin est impliqué dans un projet de reprise.

Il veut revenir là où son histoire d’amour avec la France a commencé. Comme rapporté par La Nouvelle République, Omar Da Fonseca, ancien attaquant du Tours FC (1982-1985), s'est engagé dans un projet de reprise du club tourangeau porté par la future Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). L’Argentin, consultant pour beIN Sports, en dira plus sur ses ambitions à l'occasion d’une conférence de presse le 18 novembre prochain à laquelle participeront également Guillaume Barré (président délégué du Tours FC), Ludovic Carteault (président de l’association Tours FC), Emmanuel Denis (maire de Tours) et Frédéric Augis (président de Tours Métropole).

De la Ligue 2 au Régional 1

"Nous vous présenterons les contours du projet de reprise du Tours FC sur lequel nous travaillons", a confirmé Da Fonseca sur son compte Twitter. "La SCIC a déposé une offre de reprise auprès du tribunal de commerce. Dans cette SCIC, après des mois de travail pour rassembler toutes les énergies de l’ensemble des participants, on a réussi à attirer un actionnaire de renom, une légende à Tours : Omar da Fonseca, qui sera l’actionnaire principal de la SCIC. Son investissement est vraiment une grande nouvelle pour nous. (...) Il a le potentiel pour amener les projecteurs sur le club, de manière positive", s’était félicité Guillaume Barré début octobre auprès de la Nouvelle République.

Alors qu’il était encore en Ligue 2 en 2017-2018, le Tours FC bataille désormais en Régional 1, le sixième échelon du football français, après une série de relégations et de rétrogradations administratives sur fond de gros problèmes financiers. A l’été 2020, la DNCG avait sanctionné l’état des finances des Ciel et Noir en interdisant leur accession en N2 alors qu’ils pensaient avoir obtenu leur montée sur le terrain. Cette saison, le TFC totalise six succès en autant de journées de championnat.