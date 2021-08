PSG: Da Fonseca fait le show pour la présentation de Messi

Présent au Parc des Princes pour accueillir Lionel Messi, l’ancien Parisien Omar Da Fonseca s’est montré particulièrement enjoué à l’idée de voir le sextuple Ballon d’Or sous le maillot du PSG, en scandant notamment son nom après la conférence de présentation.

C’est un observateur de choix et particulièrement agité qui s’est présenté au Parc des Princes pour assister à la conférence de presse de Lionel Messi. Omar Da Fonseca, consultant et très grand fan du joueur, s’est fait remarquer à la fin de sa prise de parole, avant de pouvoir échanger quelques mots et sa carte de visite avec le nouvel attaquant parisien.

Au moment de conclure la conférence de presse, les applaudissements des journalistes ont rapidement été couverts par la voix familière d’Omar Da Fonseca. Le consultant, également Argentin et passé par le Barça et le PSG, a scandé à plusieurs reprises du nom de Messi, faisant sourire Nasser Al-Khelaïfi et la recrue parisienne.

Quand Da Fonseca donne à Messi sa carte de visite

Mais ce n’est pas tout, puisque l’ancien attaquant a également voulu parler avec le joueur en tête à tête. Après être sorti de la salle de presse, Lionel Messi a salué plusieurs journalistes, ce qui a donné l’opportunité à Da Fonseca de le suivre jusque dans les esclaiers qui mènent au tunnel du Parc des Princes.

Le consultant beIN Sports a ainsi monté les marches avant l’ancien blaugrana et en a profité pour lui glisser sa carte de visite, pour le plus grand bonheur de son habituel compère aux commentaires Benjamin Sa Silva, hilare. Lionel Messi a signé un contrat de deux ans à Paris (plus une année en option), de quoi donner le temps à Omar Da Fonseca d’admirer son idole et faire admirer sa folie au Parc des Princes.