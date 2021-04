Roma: Smalling menacé par des cambrioleurs armés à son domicile

Chris Smalling a été menacé par trois cambrioleurs armés à son domicile romain dans la nuit de jeudi à vendredi, ont rapporté des médias italiens. L'international anglais se trouvait dans la maison avec sa femme et son fils.

Chris Smalling a été menacé par trois cambrioleurs armés à son domicile romain dans la nuit de jeudi à vendredi, ont rapporté des médias italiens. Les malfaiteurs ont fait irruption vers 5h vendredi matin et ont contraint le footballeur à ouvrir un coffre-fort, où se trouvaient des montres de valeur et des bijoux, ont notamment rapporté les agences ANSA et AGI.



Smalling se trouvait dans sa maison avec sa femme et son fils et d'autres membres de sa famille, précise l'ANSA. L'AS Rome, sollicitée par l'AFP, n'a pas réagi. Le défenseur anglais est actuellement blessé et n'a pas disputé le match jeudi soir en Ligue Europa contre l'Ajax (1-1), qui a permis aux Giallorossi de se qualifier pour les demi-finales où ils rencontreront Manchester United, l'ex-club de Smalling.

Les joueurs sont des cibles récurrentes

Cet automne, l'entraîneur de la Roma Paulo Fonseca et un joueur de la Lazio Rome, Joaquin Correa, avaient aussi été victimes de cambriolages, en leur absence. Les joueurs de foot sont des cibles récurrentes des cambrioleurs, notamment pendant les matches. En mars, le Paris SG avait décidé de renforcer temporairement la sécurité des domiciles de ses joueurs, avec des agents postés devant chaque résidence 24 heures sur 24, après des cambriolages ayant visé Angel Di Maria et la famille de Marquinhos. Quelques mois plus tôt, en décembre 2020, le domicile de Paolo Rossi, champion du monde avec l'Italie en 1982, avait été cambriolé pendant ses funérailles.