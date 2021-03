PSG-Lille: "Ça va mieux", Pochettino parle de l’état d’esprit du groupe après les cambriolages

Ce mardi, à la veille du huitième de finale de Coupe de France contre Lille, Mauricio Pochettino a expliqué à quel point son groupe avait été affecté par les cambriolages dont ont été victimes Angel Di Maria et Marquinhos dimanche.

Secoué de toutes parts dimanche, le PSG a vécu un week-end cauchemardesque marqué par une nouvelle défaite à domicile contre Nantes (1-2), et surtout les cambriolages, la même soirée, dont ont été victimes Angel Di Maria et le père de Marquinhos. Basculer dès mercredi sur la compétition avec un choc en huitième de finale de Coupe de France contre Lille (17h45), leader de la Ligue 1 et meilleure défense du championnat, ne sera pas chose aisée.

Et il n’est pas certain que Di Maria et Marquinhos soient de la partie. "Nous espérons qu'Angel Di Maria et Marquinhos seront disponibles demain", a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse. L’incertitude existe, donc, même si les joueurs et leurs familles respectives vont mieux après cette soirée traumatisante.

Pochettino: "Nous sommes très positifs"

Marqué par ce qu'ont vécu les deux joueurs, le groupe parisien va mieux, et se remet tout doucement de ses émotions: " Aujourd'hui, ça va mieux. Après le match et hier, il y avait de la préoccupation, des soucis, mais aujourd'hui, c'est mieux. (...) Nous sommes une équipe unie, et l'impact que cela a pu avoir sur Angel Di Maria et Marquinhos a également touché tout le monde, a expliqué ‘Poche’. C'est ainsi que nous avons vécu les choses, en tant qu'équipe. Ce qui s'est passé en deuxième mi-temps est certainement dû à ce qui s'est passé. Sinon, nous aurions gagné. Nous serions en train de parler des quarts de finale de la Ligue des champions et de la tête du classement. Mais des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu peuvent aussi affecter le football. Nous sommes très positifs et c'est pour cela que nous nous améliorons en tant que groupe."