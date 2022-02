Samuel Eto’o reconnu père d'une fille de 22 ans par la justice espagnole

Selon Marca, Samuel Eto’o a été officiellement reconnu père d’une fille de 22 ans par la justice espagnole. En guise de sanction, l'ancien attaquant serait condamné à verser une pension mensuelle de 1.400 euros.

Connu pour ses qualités de buteur, notamment au FC Barcelone, Samuel Eto’o a vu une ancienne histoire le rattraper. Comme annoncé par Marca, le Camerounais a vu la justice espagnole officiellement reconnaître son statut de père envers une fille de 22 ans.

Cela fait suite à une plainte déposée par la mère d'Erika Do Rosario Nieves, qui assurait avoir eu une relation avec l’ex-joueur, quand ce dernier jouait à Leganés à la fin des années 1990. Moment où ils se sont rencontrés dans une discothèque via un ami commun à Madrid. C’est un an plus tard que la femme découvre qu'elle est enceinte. À partir de ce moment, Eto'o aurait commencé à ne plus donner de nouvelles et évité les appels téléphoniques de la future mère, au moment où cette dernère voulait le prévenir de l'accouchement.

Eto’o condamné à payer une pension

Durant son passage à l’Espanyol Barcelone en 1999, la fille du joueur nait dans un hôpital à Madrid. Mais le sportif refuse de reconnaître l’enfant. En guise de preuve, la mère a fourni aux juges des documents biologiques.

Le média espagnol précise que la justice condamne l’ex-international a verser à sa fille une pension mensuelle de 1.400 euros.