Séisme en Turquie: vive inquiétude pour le gardien de Malatyaspor, Eyup Turkaslan, localisé sous les décombres

Le club turc de Matalyaspor indique ne pas avoir de nouvelles de son gardien Eyüp Türkaslan (28 ans) coincé sous les décombres après le violent séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, ce lundi.

La Turquie et la Syrie sont pongés dans l'effroi et l'inquiétude après les terribles tremblements de terre qui ont touché les deux pays, ce lundi. Le club de Matalyaspor (19e de D2 turque) fait part de sa vive inquiétude pour son gardien Ahmet Eyüp Türkaslan, coincé sous les décombres mais qui ne donne pas de signe de vie. Les médias locaux rapportent que sa femme a pu être extraite en vie mais indiquent être toujours sans nouvelle du joueur.

"Notre gardien de but Ahmet Eyüp Türkaslan se trouve dans le bâtiment qui a été endommagé et détruit lors du tremblement de terre, indique le club dans un communiqué. Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent. Nous n'avons pas encore eu de ses nouvelles. Adressez vos prières."

Yılmaz Vural, entraîneur de l'équipe, a fait part de sa détresse dans une interview au média Sabah. "J'ai donné deux jours de repos à l'équipe après le match de Rize (défaite contre Rizespor, samedi, ndlr), a-t-il confié. La plupart des joueurs n'étaient pas à Malatya. Seul notre deuxième gardien Ahmet Eyüp Türkaslan était là. Ils ont sauvé sa femme. Je suis dévasté."

Son adjoint, Irfan Var, a aussi évoqué la situation sur la zone sur beIN Sports. "Nous vivons actuellement une grande catastrophe dans notre pays, a-t-il rappelé. J'ai déjà vécu cela en 1999 et nous vivons cette expérience une fois de plus. Que Dieu nous aide. Nous avons notre gardien Ahmet Eyüp Türkaslan et nous n'avons toujours pas pu le joindre. Tous nos joueurs et les équipes de l'AFAD travaillent. Il n'y a aucun signe en ce moment. Nous sommes dans une telle situation. Sa femme a survécu et a donné des indications sur l'endroit où Ahmet devrait être."