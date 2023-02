Séisme en Turquie: l’ancien joueur de Chelsea Christian Atsu porté disparu

Deux puissants séismes survenus en Turquie et en Syrie ont fait au moins 1.500 morts ce lundi. Christian Atsu, l’ailier ghanéen de Hatayspor passé notamment par Chelsea, figure parmi les personnes portées disparues.

Scènes de chaos lundi en Turquie et en Syrie. Deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé à quelques heures d'intervalle les deux pays ce lundi. On dénombre déjà plus de 1.500 morts et de nombreux disparus. Parmi eux figure Christian Atsu. Agé de 31 ans, l’ailier international ghanéen (60 sélections – 10 buts) évolue dans le club de Super Lig de Hatayspor depuis le mois de septembre 2022.

Le directeur sportif de Hatayspor aussi recherché

Il a fait une bonne partie de sa carrière en Premier League. Il a rejoint Chelsea en 2013 avant d’être prêté à de nombreux clubs dont Everton, Bornmouth et Newcastle. Le directeur sportif Taner Savut fait lui aussi partie des personnes recherchées sous les décombres.

Inquiétude aussi pour le gardien de Matalyaspor coincé sous les décombres

Par ailleurs, le club de Matalyaspor (19e de D2 turque) fait part de sa vive inquiétude pour son gardien Ahmet Eyüp Türkaslan, coincé sous les décombres mais qui ne donne pas de signe de vie. Les médias locaux rapportent que sa femme a pu être extraite en vie mais indiquent être toujours sans nouvelle du joueur.