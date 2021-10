Sénégal: Bamba Dieng et Bouna Sarr convoqués pour la première fois

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, a convoqué ce vendredi pour la première fois Bouna Sarr et Bamba Dieng, pour la double confrontation face à la Namibie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Après son bon début de saison avec l'OM, où il a marqué à 3 reprises en 7 matchs disputés, Bamba Dieng a été convoqué par la première fois avec le Sénégal. Le joueur de 21 ans figure dans un groupe de 25 joueurs, appelés par le sélectionneur Aliou Cissé, pour deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Originaire de Pikine, dans la banlieue de Dakar, Bamba Dieng était arrivé à 13 ans à l’Institut Diambars. Il a finalement rejoint l'OM en octobre 2020, pour évoluer initialement avec la réserve. La saison passée, Nasser Larguet l'avait lancé une première fois en Coupe de France, face à Auxerre. Il n'avait mis que 11 minutes pour marquer. Bien connu en première division sénégalaise, où il avait été surnommé "Bambagoal", Dieng s'est surtout mis en lumière récemment avec son doublé face à l'AS Monaco. Aliou Cissé n'a pas tardé finalement à convoquer le jeune buteur.

Bouna Sarr, une première à 29 ans

Bouna Sarr, l'ancien latéral de l'OM, désormais au Bayern Munich, est l'autre nouveau de ce groupe. Le joueur de 29 ans avait aussi les nationalités française et guinéenne. En 2018 à l'occasion de la Coupe du monde, il avait refusé de porter les couleurs du Sénégal, le pays de son grand-père paternel, indiquant sa volonté de rejoindre un jour l'équipe de France. Mais le rendez-vous avec les Bleus n'a finalement jamais eu lieu.

Plusieurs joueurs de Ligue 1 rejoindront la sélection sénégalaise pour ce rassemblement, à l'image des Parisiens Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou Sadio Mané sont bien présents aussi pour cette double confrontation face à la Namibie, le 9 octobre prochain, à Thies, puis le 12 octobre en Afrique du Sud. Les Lions de la Téranga se trouvent actuellement en tête de leur groupe après deux journées, avec six points, grâce à des succès contre le Togo et le Congo.