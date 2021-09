Bordeaux: Niang assure que rejoindre les Girondins était son "choix numéro un"

Hors du groupe à Rennes, M'Baye Niang (26 ans) a rejoint les Girondins de Bordeaux pour se relancer. L'attaquant sénégalais dit arriver "en toute modestie".

Placé en équipe réserve à Rennes, M’Baye Niang (26 ans) a choisi de se relancer à Bordeaux. L’attaquant sénagalais s’est engagé pour deux saisons, plus une en option. "C’est une grosse opportunité donnée par le club, a-t-il déclaré lors de sa présentation. C’est un très beau projet, c’est une chance d’être là. A moi de la saisir. Je vais essayer d’apporter mon caractère. Mon savoir-faire sur le terrain, aussi. J’arrive en toute modestie et petit à petit j’espère pouvoir me faire ma place au sein du groupe. C’est le terrain qui dictera les choses. Il faudra être performant."

"Pas d'urgence" à débuter avec Bordeaux

Pour rejoindre les Girondins, Niang a accepté de diminuer considérablement son salaire mensuel qui était estimé en Bretagne à 250.000 euros. Surtout, il a privilégié la piste bordelaise alors qu’il avait en sa possession des offres plus fortes financièrement parlant. "Bordeaux, c’était mon choix numéro un, a-t-il assuré. J’ai eu des propositions alléchantes. C’est vraiment un projet que je voulais connaître." Rennes, qui ne comptait plus sur lui, va conserver un pourcentage à la revente et des bonus. Le joueur de son côté affirme que les parties se sont quittées en bons termes.

"Ca aurait pu mieux se finir avec Rennes mais on n’est pas fâché, a-t-il indiqué. C’est un club qui m’a marqué. Je retiens le positif. C’est un club qui m’a beaucoup apporté." L’aventure de Niang avait bien commencé. Auteur d’un bon premier exercice (14 buts), il avait confirmé la saison suivante (15 buts), prenant part à la première qualification du club en Ligue des champions.

Puis la belle histoire s’est cassée par la suite. En cause notamment, ses déclarations publiques et ses envies de rejoindre l’OM. A Bordeaux, Niang va découvrir le dixième club de sa carrière. Reste à savoir quand il sera prêt à jouer: "Le staff m’étudie et m’évalue tous les jours, confie-t-il. On prend le temps de travailler. Il n’y a pas d’urgence. Quand le coach jugera que je suis apte à jouer, je répondrais présent."