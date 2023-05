Serie A: Frosinone de Fabio Grosso retrouve la première division italienne

Le club situé dans la région du Latium retrouve la Serie A après quatre saisons passées à l'étage inférieur.

Frosinone est de retour en Serie A, quatre ans après sa descente à l’étage inférieur. Le club entraîné par le champion du monde 2006 Fabio Grosso (ancien joueur de l'Inter, l'OL et de la Juventus, auteur du tir au but victorieux en finale de la Coupe du monde 2006 face à la France) a validé sa montée en première division italienne après sa victoire (3-1) contre la Reggina de Pippo Inzaghi. Frosinone (à 60 kilomètres de Rome) est promu dans l’élite pour la troisième fois de son histoire, après 2018 et 2015. La Ciociaria est l’une des deux équipes à avoir obtenu le plus de promotions en Serie A au cours des dix dernières saisons, avec Empoli.

Frosinone a aussi profité du match nul de Bari, tenu en échec (1-1) par Cittadella, pour assurer sa montée à trois journées de la fin. Encore fallait-il l’emporter contre la Reggina. Le carton rouge de Cionek avant la pause (41e), alors que Frosinone menait déjà au score (1-0) a grandement facilité la tâche des joueurs de Fabio Grosso. A 2-0 et en supériorité numérique, les coéquipiers de Roberto Insigne ont très vite réagi après la réduction du score d’Hernani à la 51e, l’emportant avec une marge assez confortable.

En tête depuis la dixième journée du championnat, Frosinone a connu deux périodes fastes cette saison: une première marquée par six victoires consécutives lui a permis de prendre les devants à l’automne, la seconde, auréolée de cinq succès d’affilée lui a permis d’asseoir son autorité sur la Serie B. Fabio Grosso, qui a succédé à son compatriote Alessandro Nesta en mars 2021, a parfaitement dirigé une équipe issue d’un savant mélange entre l’expérience apportée par les vétérans comme le capitaine Fabio Lucioni (35 ans), et la fraîcheur apportée par de jeunes éléments comme le gardien, Stefano Turati (21). Frosinone possède actuellement la meilleure attaque (54 buts marqués) et la meilleure défense (21 buts encaissés) de Serie B.

"C’est une grande émotion, je l'avais déjà fait avec Lecce l'année dernière, mais cette année c'est encore plus beau", a réagi le capitaine après la victoire. "Nous sommes heureux, très heureux, a commenté pour sa part Fabio Grosso. Nous avons mis beaucoup de passion dans un championnat très difficile. Nous avons fait un parcours extraordinaire et je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi, les garçons, qui ont été extraordinaires, et le manager. Je dédie cette victoire à ma famille et à mes amis. C'est un jour magnifique."