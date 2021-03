Italie: Alessandro Nesta viré de Frosinone, en Serie B

L'ex-international italien Alessandro Nesta n’est plus l’entraîneur de Frosinone. Le club de Serie B l’a annoncé ce lundi. L'ancien défenseur paie les récentes contre-performances de son équipe, qui compliquent grandement sa qualification pour les barrages d'accession à la Serie A.

L'ex-international italien et champion du monde 2006 Alessandro Nesta a été évincé lundi de son poste d'entraîneur à Frosinone, en Serie B, après plusieurs mauvais résultats, a annoncé le club. Arrivé en 2019, Nesta avait emmené le club en barrages d'accession en Serie A la saison dernière, grâce à une 8e place au classement de la saison régulière. Mais il avait échoué lors du face à face décisif contre La Spezia, finalement promu.

La dernière place qualificative s'éloigne

Frosinone a fait une bonne première moitié de saison, mais a plongé dans la seconde moitié de tableau (12e) après plusieurs contre-performances, notamment ce week-end contre Lecce (0-3). La huitième place, la dernière qualificative pour les barrages d'accession dans l'élite, est désormais à six points, à huit journées de la fin.

Le club a officialisé le départ de l'ex-défenseur central, âgé de 45 ans, dans un communiqué où "il remercie l'entraîneur pour son travail et lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel". "C'est une décision très douloureuse pour moi et je me suis beaucoup posé de questions, mais je pense qu'il y a besoin d'un choc", a justifié lors d'une conférence de presse le président Maurizio Stirpe.

Depuis sa retraite de joueur, en 2014, l'ex-défenseur de la Lazio Rome et de l'AC Milan a aussi été consultant technique pour l'Impact Montréal au Canada, un club où il a joué, a entraîné le Miami FC aux USA en 2016-2017 puis Pérouse en Serie B, en 2018-2019.