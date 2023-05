AC Milan: Ismaël Bennacer opéré à un genou et absent six mois

L'AC Milan a annoncé mardi le forfait d'Ismaël Bennacer pour les six prochains mois de compétition, après que son milieu de terrain algérien a subi une arthroscopie du genou droit.

La tuile pour l'AC Milan. Touché au genou droit et sorti au bout d'un quart d'heure de jeu, mercredi, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre les Rossoneri et l'Inter (0-2), Ismaël Bennacer ne rejouera plus avant la fin de l'année civile. À quelques heures de la demi-finale retour de C1, lors de laquelle les joueurs de Stefano Pioli devront renverser leurs adversaires et ennemis pour s'offrir une place en finale, l'AC Milan a annoncé le forfait de l'Algérien pour les six prochains mois de compétition.

Bennacer opéré par un chirurgien reconnu dans le monde du sport

Le milieu de terrain de 25 ans a subi une arthroscopie du genou droit, consécutive à une lésion cartilagineuse, explique le club lombard dans un communiqué. Le joueur s'est fait opérer à Lyon par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, un chirurgien orthopédiste qui a la cote auprès des footballeurs et des sportifs en général. Nabil Fekir, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Ansu Fati, Paul Pogba, Ada Hegerberg, Camille Lopez, Charles Ollivon ou encore Tessa Worley lui ont, entre autres, fait confiance durant leur carrière.

Elément important de la mise en place de Stefano Pioli, Ismaël Bennacer avait disputé 40 matchs cette saison, lors desquels il a marqué deux buts au total et délivré trois passes décisives.