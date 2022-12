AC Milan: les stats démentielles de Franceso Camarda, jeune attaquant de 14 ans comparé à Benzema

A 14 ans, Francesco Camarda affiche des statistiques hallucinantes avec les équipes de jeunes de l’AC Milan au point d’être présenté comme la futur star du football italien et mondial.

Francesco Camarda a seulement 14 ans mais dispose déjà de vidéos "skills et highlights" sur Youtube, d’un partenariat avec Adidas et de 50.000 suiveurs sur Instagram. L’attaquant né en 2008 s'est déjà fait un nom en Italie pour ses statistiques hallucinantes avec les équipes de l’AC Milan. En cinq saisons, il a ainsi inscrit 521 buts, dont 247 en 40 rencontres lors de l’année 2018-2019. Son sens du but suscite un emballement en Italie où il est déjà comparé aux monstres actuels Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Son talent a été très vite repéré, d’abord à Afforese club dans la banlieue de Milan où il est surclassé dès ses 6 ans. "C’était impressionnant, a confié Piero Colangelo, l’homme qui l’a repéré à Afforese, au site Sprint e Sport. Il avait trois ans de moins que les autres et faisait les exercices que je lui suggérais mieux que quiconque. Soyons clairs, je ne veux m'attribuer aucun mérite. Tout ce que Francesco a fait est exclusivement grâce à lui. Ce jour-là, j'ai été choqué de le voir, il ressemblait déjà à un footballeur miniature. Son cas est absolument unique, je n'ai plus jamais rencontré de mecs avec ses qualités." Son profil a vite tapé dans l’œil de l’AC Milan qui l’a fait signer en 2015-2016 à l’âge de 7 ans.

Comparé à Benzema et Ibrahimovic

Le passage chez le grand club n’impacte pas son rendement. Au contraire. Camarda participe grandement à la conquête du scudetto chez les U15, le premier depuis douze ans pour les jeunes milanais la saison dernière. Les observateurs lui trouvent une grande assurance et louent son activité - plus joueur à décrocher qu’à rester scotché à son défenseur. Tueur face au but, il est aussi doué dos au jeu, précieux dans le travail d’appui, permettant à ses ailiers et milieux de terrain de se projeter. Certains le comparent à Karim Benzema, et pas seulement pour le bandage qu’il arbore à la main.

Son fort caractère hérité de ses saisons à se frotter à des joueurs plus âgés, sa puissance et son goût pour les art-martiaux le rapprochent aussi d’un certain Zlatan Ibrahimovic. Il a déjà pris la pose avec l’attaquant suédois qui joue à Milan. Il s’inspire aussi de Kaka, autre légende milanaise et attend désormais de porter la même tunique avec les pros. Son rêve? "Faire mes débuts en Serie A avec le maillot milanais", clame-t-il.

A 14 ans, Camarda n’en est plus très loin puisqu’il s’entraîne régulièrement avec les U19 de la Primavera entraînée par l’ancien international italien Ignazio Abate. Il a même marqué deux buts lors d’un match amical. Sa réussite est aussi éclatante en sélections avec un triplé en 23 minutes dès son premier match avec les U15 (cinq buts en cinq matchs). Mi-décembre, il a de nouveau été surclassé en fêtant ses deux premières sélections avec les U16. Il n’a pas encore marqué et cela est presqu’une anomalie pour ce jeune déjà propulsé sous le feu des projecteurs.