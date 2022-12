Coupe du monde 2022: Ibrahimovic vante Giroud et veut s'inspirer du Maroc pour la Ligue des champions

Actuellement en stage hivernal avec l'AC Milan, en vue de son retour sur les terrains en 2023, Zlatan Ibrahimovic a toujours de l'ambition. L'attaquant de 41 ans veut que l'AC Milan s'inspire du parcours à la Coupe du monde pour aller loin en Ligue des champions. Dans un entretien à la presse italienne, le Suédois a aussi vanté à nouveau le "génial" Olivier Giroud.

Zlatan Ibrahimovic n'a pas encore dit stop. Opéré du genou en mai dernier, l'attaquant suédois compte revenir sur les terrains en 2023. La Coupe du monde qui se déroule en ce moment au Qatar inspire même le joueur de 41 ans. Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, celui qui se trouve actuellement en stage hivernal avec l'AC Milan, a abordé ses ambitions pour la suite. En dressant un parallèle avec le Maroc.

Zlatan Ibrahimovic croit toujours en une victoire en Ligue des champions, un trophée qu'il n'a jamais remporté en carrière. Qualifié pour les huitièmes de finale, l'AC Milan défiera Tottenham. "Je n'ai pas de rêves, seulement des objectifs. Tout est possible, le football l'enseigne. Il se passe des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Regardez le Maroc à la Coupe du monde, a lancé le Suédois. Milan a un collectif très, très fort. Notre force est le groupe. Nous y croyons, nous travaillons pour cela: nous sommes plus matures, plus conscients, nous avons plus de joueurs qui peuvent faire la différence aujourd'hui."

"Je n'ai plus l'ego que j'avais il y a dix ans"

Parmi ces joueurs se trouve un certain Olivier Giroud, qui brille depuis son arrivée à l'AC Milan. Avec quatre buts dont celui de la victoire face à l'Angleterre (2-1) samedi dernier, le buteur des Bleus continue d'impressionner Ibrahimovic, son partenaire de club. "Olivier est génial, il est fondamental pour nous. Il était très important l'année dernière, quand je n'étais pas là, et il est encore décisif cette année. Et tout comme il se débrouille bien avec Milan, il en va de même avec la France. C'est une fantastique personne sérieuse, élégante. Et un excellent professionnel", a jugé l'ancien attaquant du PSG.

Revenu en janvier 2020 à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic s'estime aujourd'hui "différent, plus mature et plus presposable". "Je n'ai plus l'ego que j'avais il y a dix ans. Je me mets à la disposition des jeunes joueurs et de l'entraîneur, a indiqué le Suédois. Je ne pense plus pouvoir tout faire seul. Je respecte chaque choix."

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Zlatan Ibrahimovic ne pense pas encore forcément à la retraite. "Je ressens encore l'adrénaline, l'excitation de la foule, l'odeur du terrain. Je me sens vivant, a confié celui qui a gagné le dernier Scudetto avec l'AC Milan. J'ai choisi de me faire opérer non seulement pour pouvoir continuer à jouer mais aussi pour me sentir bien: dans les six derniers mois de la saison dernière J'ai beaucoup souffert, en silence. Je ne voulais pas le dire pour ne pas apporter de négativité à l'équipe." Quant à une éventuelle date de retour à la compétition, l'intéressé n'a encore rien fixé.