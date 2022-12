Équipe de France: l’Australien Cummings aura finalement un maillot de Giroud (mais de l’AC Milan)

Après avoir affirmé qu’Olivier Giroud avait refusé de lui donner son maillot prétextant qu’il ne parlait pas anglais après le match de Coupe du monde France-Australie (4-1), l’attaquant des Socceroos Jason Cummings s’est réconcilié avec le buteur qui lui enverra son maillot de l’AC Milan.

Est-ce la magie de Noël ou celle de la Coupe du monde ? Ou les deux à la fois ? Toujours est-il que l’histoire de maillots entre Olivier Giroud et l’attaquant australien Jason Cummings se termine bien. Pour ceux qui auraient manqué les premiers épisodes, un bref rappel des faits s’impose.

Après l’entrée en lice des Bleus au Mondial face aux Socceroos (4-1), l’attaquant australien avait assuré que le buteur tricolore avait prétexté ne pas parler anglais (malgré dix années passées en Premier League!) afin d’éviter d’échanger son maillot avec lui. Sauf qu’Olivier Giroud a bel et bien donné sa tunique bleue ce soir-là. Le milieu de terrain des Socceroos Jackson Irvine l’a prouvé en postant une photo du maillot bleu du néo-recordman des buts en équipe de France. "Salut Jackson Irvine, comment est mon anglais mon pote?", avait d’ailleurs chambré Olivier Giroud.

"Giroud s’est excusé pour le malentendu"

Mais tout est bien qui finit bien puisque Jason Cummings aura bien le maillot de l’attaquant français. Dans le podcast Mowers Club, l’Australien a révélé qu’il était en contact avec Olivier Giroud via les réseaux sociaux et a parlé "d’incompréhension" à propos de leur échange en fin du match : "Il ne m’a probablement pas compris car je parle écossais et parfois un peu charabia. Il ne m’a juste pas compris ou quelque chose comme ça. Tout est résolu maintenant."

Jason Cummings raconte qu’il a reçu à son réveil un message de l’avant-centre sur Instagram. "C’est un mec génial, s’est-il exclamé. Il m’a proposé de m’envoyer son maillot de l’AC Milan et s’est excusé pour le malentendu. C’est gentil et ça montre que c’est un bon mec." En retour, Jason Cummings a promis de lui envoyer le maillot de son club australien des Mariners, à Gosford.