Andrea Cossu, ancien capitaine de Cagliari, victime d'un grave accident de voiture

Ancien capitaine et actuel dirigeant du club de Cagliari, Andrea Cossu a été hospitalisé en soins intensifs après avoir été victime d'un accident de voiture ce samedi. Selon les médias italiens, son état est jugé critique mais stable.

Il est dans un état jugé critique mais stable. Ancien capitaine et actuel dirigeant de Cagliari, Andrea Cossu a été victime d’un terrible accident de voiture ce samedi. Selon le récit des médias italiens, dont Sky et la Gazzetta dello Sport, l’ex-milieu de terrain a perdu le contrôle de son véhicule, une Porsche, alors qu’il se trouvait en Sardaigne, au niveau de la ville de Selargius.

Hospitalisé en soins intensifs

Sa voiture a fait des tonneaux sur la chaussée avant de venir s’encastrer dans les rambardes de sécurité. Les images sont impressionnantes et témoignent de la violence de la scène. Les pompiers et les secours ont pu intervenir rapidement pour le transporter à l’hôpital de Cagliari. Il est actuellement hospitalisé au service des soins intensifs. Il pourrait notamment souffrir de plusieurs fractures et d’un traumatisme crânien.

Âgé de 40 ans, Cossu a fait l’essentiel de sa carrière dans son club de cœur, Cagliari, où il a effectué trois passages (2005-2006, 2008-2015 et 2017-2018). C’est là-bas qu’il a fini sa carrière, avant d’intégrer l’encadrement de l’équipe sarde. Il a disputé plus de 250 matchs de Serie A et compte deux sélections avec la Squadra Azzurra.