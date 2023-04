Après les insultes racistes contre Lukaku, SOS Racisme et Sportitude demandent à la FIFA et l’UEFA de "lancer un plan ambitieux"

Après Kylian Mbappé, les associations SOS Racisme et Sportitude ont pris la parole pour dénoncer les insultes racistes dont a été victime Romelu Lukaku mardi en Coupe d’Italie. Les deux associations demandent aux instances internationales d’agir.

Les insultes et cris racistes de certains supporters de la Juventus à l’encontre de Romelu Lukaku mardi soir en Coupe d’Italie continuent de faire réagir en France. Après la prise de parole très remarquée de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, SOS Racisme et Sportitude ont publié un communiqué conjoint ce mercredi pour prendre la défense de l’attaquant de l’Inter Milan et demander aux instances internationales d’agir.

"SOS Racisme et Sportitude-France témoignent à Romelu Lukaku de leur totale solidarité et saluent les nombreuses réactions de condamnations, dont celle de Kylian Mbappé, conclue par "ALL AGAINST RACISM". En effet, il est plus que temps de sonner la mobilisation générale contre le racisme et l’impunité croissante dont les expressions de haine font l’objet, écrivent les deux associations. Une fois de plus, les deux associations déplorent l’absence de politique et d’actions fortes des instances sportives italiennes face à un problème pourtant récurrent. Elles appellent donc désormais aux instances internationales à prendre des mesures de contrainte pour que les instances italiennes prennent enfin au sérieux cette situation et agissent contre le racisme, l’antisémitisme et les expressions de haine, devenus banals dans ses stades."

Mbappé: "On ne va pas se laisser faire"

"Au-delà, Sportitude-France et SOS Racisme réitèrent leur demande à l’UEFA et à la FIFA de lancer un plan ambitieux contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations et les expressions de haine, dans les stades. Elles demandent également aux deux instances d’étudier toutes les voies possibles de coordination – avec les mêmes diligence et moyens qu’elles savent déployer lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts économiques et financiers."

Lukaku, entré en jeu à la 69e minute mardi soir lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie (1-1), a transformé le penalty de l’égalisation dans les arrêts de jeu de la rencontre. Il a célébré ce but en posant son index gauche sur la bouche et la main droite sur le front - comme il le fait habituellement – tout en fusillant du regard les supporters adverses qui le couvraient d'injures et de cris de singe. Le joueur a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, pour cette manière de célébrer.

"2023 et toujours les mêmes problèmes, s'est emporté Kylian Mbappé sur Instagram ce mercredi. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme."