"On ne va pas vous laisser faire", Mbappé s’emporte après les insultes racistes contre Lukaku

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, a dénoncé les insultes et cris racistes des supporters de la Juventus contre Romelu Lukaku, joueur de l’Inter, mardi en coupe d’Italie.

Kylian Mbappé (24 ans) en colère. L’attaquant du PSG a publié un message sur Instagram ce mercredi, pour dénoncer les insultes et cris racistes émis par des supporters de la Juventus contre Romelu Lukaku, mardi lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie contre l’Inter Milan (1-1).

"On ne va pas vous laisser faire"

"2023 et toujours les mêmes problèmes, s'emporte l'attaquant du PSG. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme."

Le message de Kylian Mbappé sur Instagram © Instagram

Lukaku, entré en jeu à la 69e minute, a transformé le penalty de l’égalisation dans les arrêts de jeu de la rencontre. Il a célébré ce but en posant son index gauche sur la bouche et la main droite sur le front - comme il le fait habituellement – tout en fusillant du regard les supporters adverses qui le couvraient d'injures et de cris de singe. Le joueur a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, pour cette manière de célébrer. Une sanction incompréhensible pour les Lombards qui estiment que cette célébration a été mal comprise par l’arbitre.

L’agence Roc Nation Sports International (créée par le rappeur Jay-Z), qui défend les intérêts de Lukaku, avait publié un communiqué dès mardi soir pour dénoncer les agissements des supporters piémontais.

La Juve annonce collaborer avec la police pour identifier les responsables

"Les remarques racistes de ce soir contre Romelu Lukaku par les supporters de la Juventus à Turin étaient au-delà de l'abject et ne peuvent être acceptées, a écrit le patron de l’agence, Michael Yormack. Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d’insultes racistes hostiles et dégoûtantes. Romelu a célébré de la même manière que ces buts précédents. La réponse de l’arbitre a été de lui donner un carton jaune. Romelu mérite les excuses de la Juventus et j’espère que la Ligue va condamner immédiatement l’attitude de ce groupe de supporters de la Juventus. Les autorités italiennes doivent utiliser cette opportunité pour tacler le racisme, plus que pour punir la victime de ces insultes. Je suis certain que le monde du football partage le même sentiment."

Ce mercredi, la Juventus a réagi en assurant "collaborer, comme toujours, avec la police pour identifier les responsables des gestes et des cris racistes qui se sont produits hier soir".