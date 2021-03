Atalanta: Gasperini encore élu meilleur entraîneur de Serie A

Comme en 2018-2019, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini, a été désigné par ses pairs meilleur coach de Serie A de la saison 2019-2020.

On lui rappelle parfois - souvent - son palmarès vierge en tant que technicien, mais Gian Piero Gasperini commence à avoir une petite collection de trophées individuels. Déjà élu meilleur entraîneur de Serie A en 2018-2019, le coach de l'Atalanta vient de réaliser un doublé, puisqu'il a également été désigné par ses pairs comme le meilleur entraîneur de la saison 2019-2020.

Le Gasp a reçu la Panchina d'oro - littéralement le "banc d'or" - ce mardi à Zingonia, le centre d'entraînement de l'Atalanta. "Ce trophée, je le dédie à tout Bergame, au staff et aux joueurs, c'est une victoire d'équipe, a réagi le technicien de 63 ans. Par rapport à celui remporté l'an dernier, c'est différent, car chaque saison a ses particularités et ce prix donne une continuité au premier. L'obtenir était encore plus difficile cette fois, ce qui rend cette Panchina d'oro encore plus belle."

Inzaghi meilleur coach de Serie B

Et de revenir sur cette saison 2019-2020 si particulière, compte tenu de la pandémie qui a fait des ravages à Bergame: "Nous avons joué en pensant énormément à la douleur qui a frappé cette ville, aux gens qui ont soutenu l'Atalanta et qui nous ont quittés: c'était une grande inspiration pour l'équipe, pour toujours donner le meilleur de nous-mêmes."

Troisième de Serie A en 2019-2020, derrière la Juventus et l'Inter, l'Atalanta a fini de loin meilleure attaque du championnat. Le club lombard s'est également hissé jusqu'en quart de finale de la Ligue des champions (défaite 2-1 contre le PSG) pour sa toute première participation à la compétition.

A noter que l'ancien renard des surfaces Filippo Inzaghi a lui reçu la Panchina d'argento - qui récompense le meilleur coach de Serie B - pour avoir permis à Benevento de retrouver l'élite en remportant la D2 avec 18 points d'avance.