Italie: Cassano hospitalisé à cause du Covid-19

L’ancien attaquant italien Antonio Cassano a été transporté ce mercredi à l’hôpital San Martin de Gênes à cause de complications dues à sa contamination au Covid-19. Sa femme assure qu’il est doublement vacciné contre le virus et a rassuré sur l'état de santé de son mari.

Hors des terrains depuis octobre 2018, date de sa retraite, Antonio Cassano vit des moments difficiles. En décembre dernier, l’ancien attaquant avait été testé positif au Covid-19. Mais ces dernières heures, son état de santé s’est détérioré et l’Italien de 40 ans a été transporté à l’hôpital San Martin de Gênes.

Via une story sur Instagram, sa femme Carolina Marcialis s’est voulu rassurante sur l’état de santé de son mari, tout en assurant - pour faire taire les rumeurs - qu’il est doublement vacciné contre le coronavirus: "Antonio est à l’hôpital et il va bien. Il est vacciné avec deux doses." De son côté, Sky Italia affirme que Cassano pourra sortir de l’hôpital dès jeudi.

Quand Cassano conseillait à Ronaldo de prendre exemple sur Messi

Même s’il ne joue plus au foot, l’ancien joueur passé au Real Madrid reste présent médiatiquement. Il y a quelques semaines, l’ex international s’était illustré en dévoilant une discussion qu’il avait eue avec Cristiano Ronaldo: "Cristiano m’a écrit sur Whatsapp pour demander plus de respect pour tout ce qu’il a gagné et tous les buts qu’il a marqués. Il m’a dit qu’il avait inscrit 750 buts et moi 150."

En guise de réponse, l’homme de 39 ans avait conseillé au Portugais de prendre exemple sur le rival de ce dernier, à savoir Lionel Messi: "Cher Cristiano, je te dis une chose: tu as tout, alors soit plus calme et détendu. Prends exemple sur Messi qui se moque de ce que les gens disent de lui." Nul doute que lorsque son état le permettra, l’enfant terrible du football italien n’hésitera pas à livrer quelques déclarations dont il a le secret.