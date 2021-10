Ballon d’or: l’opinion tranchée (et cassante) de Cassano sur Cristiano Ronaldo

Antonio Cassano a eu des mots très durs pour Cristiano Ronaldo, qu'il ne considère même pas comme l'un des cinq meilleurs joueurs de l'histoire du football, Lionel Messi étant selon lui "à un autre niveau". Une sortie explosive qui ne manquera pas de faire réagir.

De passage sur la chaîne Twitch de Cristian Vieri, l’ancien Madrilène Antonio Cassano a commenté certaines déclarations de Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo (36 ans). Au soutien de son poulain dans la course au Ballon d’or, ce dernier avait estimé que l’international portugais était tout simplement le meilleur joueur de l’histoire. "Oui, le meilleur de l'histoire après Napoléon Bonaparte", a rétorqué Cassano, cinglant. "Assez, Jorge Mendes ! Il n'est même pas dans le top 5. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff et Ronaldo 'O Fenómeno' sont à un autre niveau", a-t-il poursuivi.

En retrait pour l'attribution du Ballon d'or

"Le total absolument remarquable de 115 buts en sélection portugaise fait de lui le recordman dans l'histoire du football international masculin, plaidait Jorge Mendes dans une interview à France Football. Cette année, il a battu ce record vieux de 15 ans, auquel il peut ajouter celui de meilleur buteur de l'histoire du football professionnel (CR7 a dépassé le record contesté de Josef Bican en janvier 2021). Tous ces hauts faits, qui représentent la plus grande performance de l'histoire du football, devraient être décisifs dans l'attribution du trophée, étant donné qu'il continue à démontrer qu'il est, sans aucun doute, le meilleur joueur de football mondial de tous les temps."

Après une année 2020 sans lauréats en raison du Covid-19, 30 joueurs et 20 joueuses sont à nouveau en lice pour les Ballons d'Or, désignés par un panel de journalistes internationaux et décernés le 29 novembre. Et pour une fois, le Portugais Cristiano Ronaldo apparait en retrait, contrairement à son éternel rival Lionel Messi (34), en bonne position au côté de son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé (22). Meilleur joueur, buteur et passeur de la Copa America cet été, Lionel Messi a enfin conquis un titre avec l'Argentine. Quant à Kylian Mbappé, demi-finaliste de la C1, le prodige français a remporté la Ligue des nations avec la France après un Euro décevant.

Soulier d'or européen, l'attaquant polonais Robert Lewandowski (33) a de bonnes chances de remporter le trophée, tout comme le Madrilène Karim Benzema (33). Renversant avec l'équipe de France, le joueur formé à Lyon semble explorer la plénitude de son potentiel ces dernières années. Depuis le départ d'un certain Cristiano Ronaldo en 2018, Karim Benzema est l'un des meilleurs avants-centres de la planète, si ce n'est le plus complet en activité.