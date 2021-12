Cassano raconte un clash avec Cristiano Ronaldo sur WhatsApp

Vexé par les critiques de l’ancien sulfureux attaquant italien Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo, alors à la Juventus, n’a pas hésité à s’expliquer avec l’ex-joueur du Real Madrid sur WhatsApp.

C’est bien connu, Antonio Cassano a toujours fait davantage parler de lui pour ses frasques ou ses déclarations que pour ses exploits réalisés sur les terrains de football. Si l’Italien de 39 ans est à la retraite depuis 2017, il reste une voix, ou plutôt une grande gueule qui compte de l’autre côté des Alpes, notamment à travers "Bovo TV", le programme Twitch de son ex-équipier Christian Vieri durant lequel il distille quelques anecdotes savoureuses comme cet échange salé avec Cristiano Ronaldo.

"Prends exemple sur Messi..."

Alors star de la Juve, CR7 n’avait pas du tout aimé une comparaison désavantageuse avec Ronaldo le Brésilien. Selon l’ex-joueur de la Nazionale, Ronaldo se serait alors procuré son numéro de téléphone pour le contacter directement sur WhatsApp. "J’ai demandé à Gigi (Buffon) comment il avait eu mon numéro, il m’a confirmé qu’il l’avait donné à l’attaché de presse qui l’a transmis à Cristiano", raconte Cassano. Et ce message alors ?

"Cristiano m’a écrit sur WhastApp pour demander plus de respect pour tout ce qu’il a gagné et tous les buts qu’il a marqués. Il m’a dit qu’il avait inscrit 750 buts et moi 150." Antonio Cassano n’étant pas du genre à courber l’échine, l’Italien a donc répondu au quintuple Ballon d’or : "Cher Cristiano, je te dis une chose : tu as tout, alors soit plus calme et détendu. Prends exemple sur Messi qui se moque de ce que les gens pensent de lui." Pas sûr que l'allusion à l'Argentin ait réussi à calmer la star portugaise.