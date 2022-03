Guerre en Ukraine: la banderole honteuse des ultras de l’Hellas Vérone invitant... à bombarder Naples

Avant le match de leur club face à Naples, ce dimanche en Serie A (1-2), les ultras de l’Hellas Vérone ont déployé une banderole nauséabonde devant le stade Marcantonio-Bentegodi. En réclamant le bombardement de la capitale de Campanie, avec une référence à l’invasion russe en Ukraine.

La bêtise associée à la haine. Les ultras de l’Hellas Vérone se signalent depuis de nombreuses années par leurs dérapages racistes et violents. Mario Balotelli, Blaise Matuidi, Moise Keane et plusieurs autres joueurs noirs ont eu droit à des cris de singe dans le stade Marcantoni-Bentegodi. Une enceinte salie par le comportement de ses plus fervents supporters, connus pour leurs idées d’extrême-droite.

Avant la réception du Napoli, ce dimanche en Serie A, les tifosi de l’Hellas ont à nouveau fait parler d’eux via une banderole honteuse, déployée durant la nuit devant le stade. Avec une référence à l’invasion de la Russie en Ukraine. La grande bâche blanche reprend les drapeaux russes et ukrainiens en y ajoutant les coordonnées de la ville de Naples, comme une invitation à la bombarder. Le message est signé de la Curva Sud, le fief des ultras de l’Hellas Vérone.

Osimhen fait gagner le Napoli

Face au tollé provoqué en Italie, l'Hellas Vérone a réagi sur les réseaux. Sans citer directement la banderole de ses supporters, mais en condamnant "tout acte, geste ou extériorisation qui pourrait générer une incitation à la haine, à la violence et à la discrimination".

Cette provocation de bas étage n’a pas empêché le Napoli de venir s’imposer en Vénétie, au nord de l’Italie (1-2). Les joueurs de Luciano Spalletti ont fait la différence grâce à un doublé de Victor Osimhen. De quoi s’offrir un précieux succès dans la course au titre. Après cette victoire, les Napolitains se retrouvent provisoirement 2es du classement, à 3 points du leader l’AC Milan.