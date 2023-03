Inter-Juve: Paredes a été expulsé… après le coup de sifflet final

Entré en fin de match lors d’un choc Inter-Juve électrique, le milieu de terrain de la Vieille Dame, Leandro Paredes, a réussi "l’exploit" de se faire expulser après le match, pour une bagarre avec Danilo D’Ambrosio.

Chaud, très chaud le choc de Serie A entre l’Inter Milan et la Juventus. La Vieille Dame s’est imposée 1-0 au stade Giuseppe Meazza grâce à un but de Filip Kostic (23e) validé par le VAR mais vivement contesté par les Milanais en raison de possibles mains de Rabiot et Vlahovic sur l’action. C’est dans ce contexte particulièrement tendu que Leandro Paredes est entré à la 87e minute. L’ex-milieu de terrain du PSG n'a pas tardé à se mettre en évidence...

D'Ambrosio lui aussi expulsé

D’abord avec un dégagement plus que musclé dans les jambes de Danilo D’Ambrosio. Dans le temps additionnel, il est averti une première fois par l’arbitre pour une faute d’antijeu (91e). On touche à la "masterclass" quand le champion du monde argentin veut régler ses comptes avec D’Ambrosio deux minutes après que l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre.

Une bagarre éclate et il faut l’intervention de plusieurs joueurs et des membres des staffs pour séparer l'Argentin et l'Italien. L’arbitre sort alors le carton rouge. Fin d'une soirée très chaude à Milan.